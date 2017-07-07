Инфляция в Украине в июне ускорилась до 1,6%, в годовом измерении до 15,6% – Госстат

Инфляция в Украине в июне выросла до 1,6% по сравнению с 1,3% в мае и 0,9% в апреле, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.

Согласно ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) рост потребительских цен по итогам июня также ускорился до 15,6% с 13,5% по итогам мая и 12,2% – по итогам апреля.

Ведомство указывает, что основной причиной ускорения инфляции в июне стало подорожание фруктов и овощей на 13,5% и 16,4%, яиц – на 18,3% и квартплаты – на 8,9%.

С начала текущего года инфляция составила 7,9%, уточнил Госстат.

Как сообщалось, Нацбанк в конце января скорректировал прогноз инфляции на текущий год с 8% до 9,1% и в настоящее время сохраняет его на этом уровне. "Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года", - заявил НБУ.

Правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 11,2%.

Рост потребительских цен в Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году, совпав с прогнозами Нацбанка и правительства.