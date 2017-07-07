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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина в этом году оказалась в самой середине всемирного рейтинга стран по социальному прогрессу, немного обогнав Россию

 Алексей ШЕВНИН, Деловая столица

Можно ли такой результат считать достижением и как он отражает качество жизни украинцев.

С 2014 г. группа исследователей под руководством гарвардского профессора экономики Майкла Портера составляет GlobalSocialRrogressIndex, которым измеряется и сравнивается социальное благополучие стран. В фокусе внимания здесь качество жизни: как удовлетворяются базовые потребности человека, какие у него условия и возможности в том или ином обществе.

В рейтинге учитываются более 50 критериев, охватывающих все главные сферы жизни, кроме экономики. На первый взгляд, это странно, потому что мы привыкли измерять благосостояние страны прежде всего по уровню ВВП на душу населения. Но в том и уникальность данного исследования, что оцениваются не вложения (денежные потоки), а отдача - в частности, питание, жилищные условия, безопасность, состояние здоровья людей и устойчивость экосистемы, доступ к знаниям и коммуникациям, соблюдение личных прав и свобод.

В индексе использовались данные опросов общественного мнения, оценки экспертов в области развития, но больше всего - другие международные исследования: нужные показатели берутся из отчетов ООН, Всемирного банка и частных организаций. Так в 2017 г. получился рейтинг из 128 стран. И тут играет главная фишка Global Social Rrogress Index: поскольку в нем не учитывались денежные показатели, результаты этого исследования можно смело сравнивать с рейтингами стран по экономическому развитию.

Тогда многие из них, в том числе и Украина, предстают в новом свете.

В компании без европейцев

Заняв 64 место из 128 стран, Украина попала точно в середину рейтинга. Не золотую, но почетную. И вот почему. У нас лишь 81 место среди рассматриваемых стран по ВВП на душу населения с учетом паритета покупательской способности национальной валюты. Получается, что Украина эффективнее распоряжается своими финансовыми возможностями на благо людей: по деньгам мы ближе к концу рейтинга, а по социальному прогрессу - в середине.

Если конкретно, то у нас самые высокие показатели по грамотности, доступу к электричеству и мобильной связи - 99-100%. Конечно, здесь мы на уровне развитых стран. Более того, в некоторых важных рейтингах, которыми оперирует данный индекс, Украину причисляют к развитым государствам, например, в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, где у нас минимальный показатель по уровню недоедания: не более 5% населения, как и в богатых странах.

Авторы индекса дополнительно сравнивают социальный прогресс каждой страны с успехами ее "сверстников" - государств, у которых самые близкие величины подушевого ВВП по паритету покупательской способности. В Украине это всего $7457 в год. Так что мы попадаем в не самую представительную компанию близких Грузии и Армении, африканских Египта, Марокко, Намибии, Анголы, Боливии и Свазиленда, азиатских Иордании, Индонезии и Филиппин, латиноамериканских Гватемалы, Парагвая и Эль-Сальвадора, а также Ямайки. Выходит, что, кроме Украины, в этой группе нет ни одной европейской страны.

Здесь наш самый главный плюс - доступность среднего и высшего образования, а минус - сравнительно плохая ситуация с личными свободами и безопасностью. 

И если позитив объясняется традиционно большим количеством заполненных школ и вузов, то негатив в виде высокой волны насильственных преступлений и даже политического террора, отбросивший Украину во вторую сотню стран по критерию безопасности, можно связать с боевыми действиями на Донбассе и всеми вытекающими отсюда последствиями. Более удивительно, что у нас хуже, чем у большинства стран-"сверстников", со свободой религии и толерантностью к иммигрантам. При этом мы лидеры в своей группе по свободе собраний и мирных протестов.

Что там у соседей

А вот успехи Украины в сравнении с соседями - Россией и Польшей - придется оценивать по общему рейтингу, потому что эти страны в более тяжелой "весовой категории": ВВП на душу населения у них $23 895 (36 место из 128 стран) и $25 323 долл. (32 место) соответственно. Но при этом Польша также на 32-й позиции в индексе социального развития, а Россия аж на 67-й, на три пункта ниже Украины. Из этого вывод, что качество жизни поляка идеально соответствует средствам, которыми располагает его общество, а среднестатистическому россиянину достается непропорционально малый кусок социального пирога.

В чем же проблема России? А практически во всем: в своей группе, куда вместе с Польшей, в частности, входят Казахстан, Греция, Чехия, Чили, Венгрия и Португалия, у нашего агрессивного соседа самые худшие показатели по всем сферам, кроме образования и питания. Бросается в глаза тотальное ущемление личных свобод, нетолерантность и даже плохие, как для страны с таким доходом, санитарные условия.

Если же сравнивать Россию с Украиной, то, несмотря на втрое лучший показатель ВВП на душу населения, она сильно проигрывает нам по некоторым критериям в абсолютных величинах: так, у наших соседей больше смертей от инфекционных болезней (41 против 34 на 100 тыс. человек в год), гибели на дорогах (19 против 14 человек на 100 тыс.), а по соблюдению прав человека Россия отстает от Украины более чем в два раза.

Однако во многих других сферах, таких как жилье, личная безопасность и свобода выбора, у нас сравнимые по неприглядности показатели с небольшим перевесом в ту или иную сторону. Мы делим сотую позицию в рейтинге по устойчивости к коррупции.

А особенно все плохо в обеих странах с состоянием здоровья граждан: Украина на 114, а Россия на 119 месте.

Кстати, нашему западному соседу живется намного лучше: Польша во всех этих сферах держится в первой половине индекса, а по личным свободам входит в топ-20 стран.

И все же именно Украина сделала больше, чем предполагали экономические возможности: чтобы попасть на 64 место в рейтинге социального прогресса, занимая 81 позицию среди 128 стран по "паритетному" ВВП на душу населения, нужно эффективнее расходовать свои средства, чем Польша. По такой логике отставание России от Украины даже на три позиции - позорный результат. Если бы у россиян были такие доходы, как у нас, то они, вполне вероятно, получили бы африканские условия жизни, только со своим колоритом: больше еды, меньше свободы.

Ставка на свободу

Однако само по себе экономическое развитие, как мы видим, в разной мере обусловливает социальный прогресс общества, а безопасность и возможности для человека часто определяются политической атмосферой.

Выходит, хотя Украина с 2014 г. опустилась на две позиции в данном индексе, именно у нашей страны есть больший потенциал для ускорения социального прогресса по сравнению с более стабильной Польшей и закостенелой в своем авторитаризме Россией, которая впервые выбралась из восьмой десятки. Как только мы завершим активную фазу конфликта на Донбассе, сократив количество нелегального оружия на руках, и одновременно смягчим связанные с войной ограничения, у нас заметно улучшится ситуация с личной безопасностью и гражданскими свободами, что в конце концов скажется на качестве жизни украинцев.
 

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