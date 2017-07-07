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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как Трамп в Польше в Рейгана играл

23:29 06.07.2017 |

Мир

 Максим МИХАЙЛЕНКО, Деловая столица

В ходе своего визита в Польшу Дональд Трамп сумел не разочаровать всех тех, кто ожидал от него продолжения взятого в отношениях с Европейским Союзом тона. В частности, он указал на то, как последовательно подкрадывается бюрократия к святыне суверенитета. По его мнению, Запад стал великим не благодаря бумажной волоките и регулированию, а в силу возможности людей бороться за свои мечты. Как видим, с одной стороны президент Трамп в Восточной Европе решил поиграть в Рейгана. Но с другой - все эти стрелы направлены в Брюссель. А еще точнее - в Берлин.

Мед и деготь

Эти заявления - мед на душу президента Анжея Дуды и теневого правителя Польши Ярослава Качинского. С которым, кстати говоря, Трампа роднит склонность к преследованию политических противников, замаскированная под борьбу с коммунизмом и проникновением КГБ. Только, в случае с Трампом речь идет о так называемом "глубоком государстве", в котором окопались "агенты Клинтонов", не дающие бедняге Дональду сделать и шага. Поэтому в своей речи президент Трамп приравнял бюрократию к терроризму и размыванию традиций.

Между тем, Качинский мог бы научить Трампа полезным трюкам - таким, как контроль исполнительной власти над основными СМИ и судебной системой. Но нельзя сказать, чтобы Трамп и сам не двигался в "правильном" направлении - ручное большинство в Верховном Суде США, постоянные нападки на СМИ, якобы генерирующие безосновательные обвинения в адрес президента.

Впрочем, пока что Дональд и Ярослав, заявивший, что факт предварительного, перед встречей G20, посещения Трампом Польши заставил другие страны (видимо, ЕС) "завидовать" полякам, находятся в этом смысле в разных весовых категориях. Качинский, де-факто правитель Польши, руководит партией и парламентом, а у Трампа такой возможности нет - и вряд ли появятся. Можно себе представить, какой гвалт поднялся бы в США, если бы Белый Дом свозил сторонников автобусами со всех городов и весей, как это сделали к выступлению Трампа на площади Красински польские власти. Естественно, с точки зрения западных европейцев его визит в Польшу выглядит как поощрение внутреннему и внешнему курсу тамошней правящей партии - Трамп всячески хвалил Польшу.

Что ж, так и вышло. Ну разве что нечто было сказано на ухо - хотя это вряд ли: нынешняя американская администрация не считает для себя приоритетом защиту прав человека и стимулирование демократического развития в других странах мира (заметьте, по вопросам свободы слова в украинском случае стало высказываться посольство Нидерландов, а не США).

Занятно, что полностью совпадают взгляды нынешнего Вашингтона и Варшавы на миграцию - не зря Трамп в Польше упомянул, что главные угрозы суверенитету и процветанию идут "с востока и юга". Более того, Трамп (под влиянием идей Пэта Бьюкенена, многолетнего советника Никсона, Форда и Рейгана, чьи взгляды считались экзотическими, автора книги "Смерть Запада") повел речь не много не мало как о способности самого Запада выжить. С условного юга, как на США, так и на Польшу, кроме беженцев, идти некому. Однако, все же на первом месте оказался восток - хочется надеяться, что не по алфавиту.

Если верить списку приоритетов переговоров Дуды и Трампа, то речь шла об американских войсках в Польше, укреплении безопасности на востоке Европы и украинской ситуации и учениях, которые российская армия проводит в Беларуси (Запад-2017). И - это, безусловно, главнейшая тема - долгосрочном контракте на покупку американского газа.

Трамп подчеркнул неизменность способствования безопасности Восточной Европы, и, по его мнению, именно Польша является образцовым союзником. Однако сказано это было для того, чтобы опять подчеркнуть - большинство стран-членов НАТО якобы не выполняет свои финансовые обязательства (в этом отношении слабые места в функционировании Альянса все-таки имеются). Вместе с тем, какого-то конкретного тезиса о том, что США подтверждает гарантии безопасности Польше - как и ранее в отношении других стран - не прозвучало. Но Трамп исправил свою прошлую брюссельскую оплошность и про пятую статью основополагающего Североатлантического договора все-таки вспомнил.

Так что будем считать, что это не какое-то глубокое его убеждение.

Более того, он призвал Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность в Украине, "а также где-либо еще" и остановить поддержку "враждебных" режимов в Иране и Сирии. Трамп опять, на миг, предстал в образе нормального президента-республиканца, как это уже было во время выступления в Конгрессе и в ходе бомбардировки сирийской авиабазы Шайрат.

Однако это вполне может оказаться очередной сценкой-заготовкой (по крайней мере, таково мнение либеральной общественности, как в США, так и за их пределами - и хотелось бы, чтобы она ошиблась). Ведь поведение нынешнего американского президента нередко напоминает анекдот о кирпиче на веревке, который тащит освободившийся из сумасшедшего дома пациент - раз надо говорить, что это кирпич, почему бы и не, но сам пациент продолжает верить, что это собака. Иными словами, грамотным членам правительства приходится постоянно держать своего председателя под контролем, может быть и впрямь - против его воли. С таким явлением Америка никогда не сталкивалась, да и Польша - несколько иной случай, ведь в парламентско-президентской республике гораздо легче установить контроль над бюрократией, сделать власть "партийной", что пока не удается Трампу в США.

Гадание по Киссинджеру

Вместе с тем, визит прошел без опасных ляпов, и в целом более чем соответствует украинским интересам - и, хотя Трамп и Дуда не кричали "Слава Украине!", приоритетность угрозы с востока, а не Сирии и терроризма озвучивалась как очевидная и постоянно. Трамп, конечно, ввернул тезис, опять-таки из лексикона идеологов американского национализма - мол, России надо вернуться в круг стран, противостоящих угрозам цивилизации (под которой, разумеется, имеются в виду белые, христианские страны), будто она в состоянии это сделать - такое "последнее прощай" идее глобального Севера от Ванкувера до Владивостока. Однако, скорее всего это был уже ритуальный момент.

Конечно, эксцентричному Трампу не просто расставаться с иллюзиями в отношении России - в дни избирательной кампании, окруженный врагами, только от Владимира Путина, любителя конкурсов красоты, он и слышал комплименты. Но сегодня, в дни, когда открыто унижает США даже Северная Корея, мы видим американскую внешнюю политику пребывающей на крайней стадии упадка, куда привел ее необоснованный пацифизм и излишнее доверие к переродившейся в гангстерский синдикат России. Дональд просто не может увернуться от дороги, ведущей к возрождению американского величия о котором все время говорит - ему не удается спрятаться за спины Китая или Германии.

Конечно, это все еще не тональность Эммануэля Макрона. И, ясное дело, в Москве ревниво следят за каждым шагом Трампа. И то, что он (часть пропагандистов все еще уверяет давно превратившегося в овощ русского обывателя в том, что Трамп - друг РФ, но ему не дают действовать) начал второе европейское турне с Польши - понравиться Кремлю не могло. Ведь эти поляки, пекущие лжедмитриев как пирожки, обязательно настроят Трампа против Путина. А с темпераментным Трампом вкрадчивая манера Путина - коррумпированного чиновника из деградировавшего КГБ - может и не сыграть.

Прибыв в Польшу, чтобы потроллить этим и оттуда Берлин, Трамп будто автоматически прописался в клубе врагов России. Ведь доподлинно неизвестно, отправлял ли он одновременно ветерана Генри Киссинджера на "Примаковские чтения" в Москву, или это бизнес-самодеятельность бывшего госсекретаря (там же, например, оказался бывший посол Украины в Румынии и первый замминистра иностранных дел Александр Чалый, а ведь он отнюдь не "ватник"). Киссинджер обычно навещает Москву перед некими эпохальными поворотами - это нечто вроде приметы. Но, все же, несмотря на множественные упоминания в негативном контексте, не Россия была главной целью появления Трампа в Польше. А Германия.

Ведь, во-первых, Трамп намерен поставить немцев на место - как ему кажется, они слишком много этого места занимают, в особенности на американском рынке и с точки зрения американских военных издержек. Меркель уже не знала, как и угодить Трампу, но теперь махнула рукой - чуть ли не впервые в истории в предвыборной программе ХДС отсутствуют Соединенные Штаты в качестве ключевого приоритета внешней политики. Во-вторых, сдерживание Германии будет решаться возрождением "молодой" или второй Европы в интерпретации того Дональда, который на политическом поприще предшествовал Туску и Трампу, - Рамсфельда.

Этот финт выгоден Киеву - если вслед за возвращением этой конструкции десятилетней давности придут деньги и оружие. Но с этим у нынешнего Вашингтона как-то накладно (судя по всему он настроен брать, а не давать).

Тогда, вспомним, Европа-2 образовалась после бегства ряда стран-членов НАТО с корабля - они отказались, хотя и имели право на это, участвовать в интервенции США в Ирак. И хотя Трамп сегодня уверяет, что выступал против вторжения в Ирак, его действия относительно НАТО и западных европейцев выглядят как...месть за те дела давно минувших дней. Пока же Германия остается фундаментом Континента с пониманием того, что за влияние, за самую мягкую форму империализма надо платить (это понял даже коррупционер Путин, прощая долги Кыргызстану ради возможности отправить его солдат в Сирию). Так что трудно сказать, будет ли такая линия иметь продолжение.

Теракт против Газпрома и его европейских друзей

Польский визит - это анонс осмысленной новой энергетической политики США и, хотя ExxonMobil хотела бы чуть не бесплатно получить половину акций месторождения "Русское" на Ямале, это довольно мелкий эпизод на фоне разворачивающейся драмы, в которой умирает старый рынок энергоносителей, а вместе с ним и Россия. Так, 9 июня в Польшу впервые прибыл танкер со сжиженным газом из США. Заместитель министра энергетики Польши Михал Куртика заявил тогда, что тем самым Польша открывает "северные ворота" для поставок сжиженного газа через LNG-терминал на северо-западном побережье страны, максимально задействовав при этом существующую трубопроводную инфраструктуру и интерконнекторы (соединительные газопроводы с соседними странами и их газотранспортными компаниями).

Одновременно американский газ пришел в Нидерланды. В августе первую партию ждут в Литве. Куртика отметил, что Польша приветствует участие Украины в создании регионального европейского газового хаба. Но, по мнению зампредседателя правления PGNiG Мацея Возняка, многое в этом вопросе зависит от украинской стороны.

Между тем, менее двух недель назад арабские союзники США заблокировали Катар - еще недавно главного поставщика сжиженного газа в Юго-Восточную Азию. А вскоре после этого новый президент Кореи Мун Дже Инь побывал в Белом Доме, где ему рассказали, что Корея завозит в США слишком много автомобилей и стали...

Наконец, без участия Трампа, но в широко понимаемом общем ключе американские законодатели занесли топор над "Северным Потоком-2" и "Турецким потоком". Они упаковали отраслевые санкции против Ирана и России в один системный и долгосрочный проект, запуск которого заставит горько пожалеть все те европейские фирмы, которые считали, что могут продолжать спокойно делать бизнес с кровавым режимом в Москве.

Добыча газа в США нарастает, как и угля. Его просто некуда девать. Сами США внутренне готовятся к переходу к новой энергетической модели - а сейчас необходимо заработать, причем с точки зрения Трампа и части его окружения, именно тем слоям, которые теряли социальное значение в 2000-е и 2010-е годы.

Сможет ли Западная Европа принять эти новые правила игры - неизвестно, ведь она все еще соревнуется с другой Америкой (к примеру, "Вольво" на днях объявила, что переходит исключительно к выпуску электромобилей), Америкой Обамы, а не Трампа. И пусть бунт "молодой" - Восточной - Европы сейчас выглядит скорее ребячеством (40% экономики той же Польши завязаны на Германию, увязнувшую в России), но концепция "локомотива ЕС" дорожает слишком стремительно, чтобы Берлин держался за нее сколько-нибудь долго.

Америка Трампа имеет больше общего с разумной версией Великобритании, недавно вышедшей из европейского соглашения по рыбной ловле в исключительных экономических зонах (этим, в первую очередь, Лондон ущемил собственную рыбную отрасль, хотя сторонники "брексита" радуются как дети). Но, как и Польша, как и Турция, и в отличие от Соединенного Королевства, эта версия Америки имеет достаточно сил и средств, чтобы выпячивать губу не один год подряд.

Одним из эпизодов этого процесса и стала Варшава, как минимум, не сдавшая своих позиций и укрепившая с помощью Трампа претензии на региональное лидерство. Возможно, потому что идеология нынешней польской, равно как и венгерской или турецкой власти близка воззрениям самого Трампа и его лагеря. А вот какое место уготовано американским меркантилизмом России в этом изводе однополярного мирового порядка - станет ясно в Гамбурге.
 

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06.07 Бес­про­вод­ная за­ряд­ка элек­тро­мо­би­лей во вре­мя дви­же­ния мо­жет ско­ро стать ре­аль­но­стью

05.07 Ев­ро­ко­мис­сия одоб­ри­ла по­гло­ще­ние Opel кон­цер­ном PSA

05.07 Уль­тра­зву­ко­вой ска­нер от­пе­чат­ков паль­цев в про­то­ти­пе Vivo ра­бо­та­ет до­воль­но пло­хо

05.07 Honda по­ка­за­ла по­душ­ку без­опас­но­сти для мо­то­рол­ле­ров

05.07 Ком­па­ния Volvo ре­ши­лась на пол­ную элек­три­фи­ка­цию мо­дель­но­го ря­да

05.07 15 сбыв­ших­ся пред­ска­за­ний Бил­ла Гейт­са

05.07 Ха­ке­ры взло­ма­ли од­ну из круп­ней­ших бирж крип­то­ва­лю­ты

05.07 Google пред­ла­га­ет осна­щать смарт­фо­ны та­ч­па­дом на тыль­ной сто­роне

04.07 NASA на­не­сёт по асте­ро­и­ду «ки­не­ти­че­ский удар»

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

04.07 SpaceX впер­вые по­втор­но ис­поль­зо­ва­ла кос­ми­че­ский гру­зо­вик Dragon для пе­ре­воз­ки гру­зов на МКС

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04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

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