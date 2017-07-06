На приватизацию в Украине будут распространяться нормы английского права – Гройсман

На процесс приватизации в Украине будут распространяться нормы английского права, пока в нашей стране будет проходить судебная реформа.

Об этом в ходе конференции в Лондоне заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы подготовили новое законодательство Украины по приватизации. Это означает, что после принятия в парламенте закона будет новая система прозрачной конкурентной приватизации. Но мы закладываем один очень важный нюанс. Пока будет проходить судебная реформа, мы заложили в этот закон норму, что на весь приватизационный процесс будет распространяться английское право», - сказал премьер.

Гройсман отметил, что такая норма позволит обеспечить гарантии инвестиций.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение Национального совета реформ при президенте новый законопроект о приватизации, предусматривающий значительное упрощение процедуры продажи государственных активов.

Законопроект предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас - 7 законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо пяти) - крупные и малые. Вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две - аукцион и выкуп. Крупные объекты приватизации будут продаваться исключительно при участии авторитетных советников, а малые - через электронную площадку Prozorro.