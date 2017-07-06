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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Газпром" или выполнит решение Стокгольмского суда, или потеряет активы - Нафтогаз

19:56 06.07.2017 |

Новости ТЭК

 

Российский "Газпром" будет вынужден выполнить решение Стокгольмского арбитража, иначе потеряет активы за рубежом, в частности газ, поставляемый в Европу.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы не видим вариантов для "Газпрома" не выполнить решение Стокгольмского арбитража. Ситуация отличается от, например, "ЮКОСа", потому что мы здесь должны говорить не о Россие, а о "Газпроме". Это корпорация, юридическое лицо, у которого есть активы за рубежом, нет ни одного суверенного иммунитета. "Газпром" будет вынужден выполнять решение", - сказал Юрий Витренко.

"Фактически единственный неприятный для нас пункт - это был пункт "бери или плати". По этому пункту решения уже является окончательным. Уже никаких сюрпризов по этому поводу быть не может. Требования заключались в том, что "Нафтогаз" должен оплатить "Газпрому" сумму более 43 миллиарда долларов по этому пункту", - пояснил Юрий Витренко.

При этом он добавил, что принцип "бери или плати" может быть сохранен относительно будущих объемов поставок газа, но теперь он "не будет чрезмерным и неразумным для обеих сторон".

По его словам, арбитраж еще не вынес окончательный вердикт, но каких-то неприятных решений для Украины ожидать не следует.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" проводят серию переговоров, цель которых - определить конкретные суммы, которые стороны должны выплатить друг другу по решению арбитража.
По материалам: Экономическая правда
 

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