Неприкосновенность на обмен. Президенту дали повод выпороть Верховную Раду

Виталий ДЯЧЕНКО, Деловая столица

Провал затеи с лишением "великолепной шестерки" подозреваемых в коррупции нардепов неприкосновенности дает президенту Петру Порошенко чудесный повод устроить в следующем политическом сезоне показательную порку парламента.

В украинской политике трудно найти более спекулятивной темы, чем депутатская неприкосновенность. Вот уже более 10 лет лозунг отмены депутатского иммунитета периодически всплывает во время избирательных кампаний, при этом для окончательного решения вопроса о неприкосновенности в парламенте никогда нет достаточного количества голосов. Это нисколько не удивительно, ведь мало какой депутат захочет добровольно лишить самого себя привилегии, чтобы он там ни говорил своим избирателям.

В завершении нынешнего политического сезона вопрос депутатской неприкосновенности снова стал номером один. Генпрокурор Юрий Луценко направил в парламент представления на снятие неприкосновенности сразу с шести народных избранников, и, хотя эта эпопея еще не завершилась, итог ее понятен уже сейчас. Затею Юрия Витальевича ждет вполне предсказуемый провал - регламентный комитет, который обязан рассматривать подобные представления перед тем, как они попадут в сессионный зал, уже вполне недвусмысленно высказался по нескольким персонажам, не посчитав доказательства преступлений коллег достаточно убедительными, чтобы рекомендовать парламенту лишить их иммунитета. Вне всяких сомнений, аналогичными и будут решения зала.

В этой связи вопрос об отмене депутатской неприкосновенности вообще не может не всплыть в политической повестке дня. Ведь запрос общества на ликвидацию привилегий высокопоставленных особ, как и на наказание коррупционеров, никуда не делся. И на этих общественных чаяниях и может сыграть президент Петр Порошенко. Правда, мотивы его будут не столько из области общественной справедливости, сколько из области политической целесообразности в связи с предстоящим баллотированием на второй президентский срок.

Ни для кого не секрет, что в любой политической модели, где президент наделен не только представительскими полномочиями, взаимоотношения главы государства и парламента играют особенно важную роль. В Украине, с ее парламентско-президентской моделью, где полномочия парламента особо изысканно и замысловато переплетены с президентскими, отсутствие сотрудничества между этими ветвями власти способно спровоцировать тяжелейший политический кризис с самыми неприятными последствиями для всех. За примерами далеко ходить не надо: времена президентства Ющенко, когда президент, премьер и парламент пребывали в состоянии перманентной войны, были не так давно.

В нынешней Украине все несколько более спокойно - в парламенте как бы есть пропрезидентское большинство, которое, хоть и со скрипом, но работает. Тем не менее взаимодействие президента с Верховной Радой нельзя назвать совсем уж простым хотя бы потому, что договориться с четырьмя сотнями человек, у каждого из которых может быть свое видение ситуации, априори непросто. Даже внутри вроде бы президентской фракции БПП добиться синхронного голосования - задача почти непосильная. Что уж говорить о союзнической, но напрямую не подчиненной фракции "Народного фронта", и уж тем более о разного рода оппозиционерах большей или меньшей степени оппозиционности. В таких условиях дополнительные инструменты воздействия на депутатов для Банковой были бы не лишними, и отсутствие депутатской неприкосновенности как политического факта очень бы помогло добиваться от парламентариев взаимности. Так что вполне возможно, что на волне общественного внимания к проблеме неприкосновенности президент попытается протолкнуть в парламенте идею отмены иммунитета.

Собственно, о подобных намерениях глава государства уже заявил в своей речи по случаю Дня Конституции, анонсировав внесение изменений в основной закон, которые предполагают "депутатов раз и навсегда уравнять в правах с гражданами Украины". Для успешного прохождения изменений в Конституцию необходимо, как известно, конституционное большинство в 300 голосов, получить которые Порошенко будет очень сложно. Формально большинство политических сил тезис о равенстве всех перед законом и необходимости отмены неприкосновенности поддерживают, но это только на словах. Если же этот вопрос появится в повестке дня парламента, то принудить депутатов за него голосовать будет куда как непросто.

Порошенко, разумеется, будет апеллировать к тому, что отмены неприкосновенности требует украинское общество и иначе мы коррупцию не преодолеем никогда. Публично выступать против этих тезисов вряд ли кто-то решится, кроме, разумеется, "Оппоблока". Те заведут свою старую пластинку о полицейском государстве и преследовании инакомыслия. Патриотические же фракции на словах будут за, но обязательно начнут политические торги, вымогая в одном пакете с депутатской неприкосновенностью голосовать и за процедуру импичмента, чтобы и самим иметь инструмент давления на главу государства.

Собственно, о необходимости урегулировать процедуру импичмента разного рода оппозиционеры вроде Олега Ляшко заявляют с завидной регулярностью и без какого бы то ни было результата. Как известно, депутатская неприкосновенность и процедура импичмента выписаны в украинской Конституции, плюс к этому требует принятия дополнительно и отдельных законов. Но даже если предположить, что соответствующие законы и будут приняты, сама процедура настолько сложная, что делает импичмент почти нереализуемым на практике. Посудите сами, для успешного импичмента необходимо три голосования в парламенте - сначала 226, потом 300, а потом 339 голосов. Кроме того, нужен соответствующий вывод специальной временной следственной комиссии, и согласие на импичмент Конституционного и Верховного судов. Сегодня провернуть подобное просто невозможно.

Разумеется, в обмен на отказ от неприкосновенности депутаты захотят упростить эту процедуру и начнут долгие и сложные торги, предсказать результаты которых крайне сложно. Тем не менее депутаты больше рискуют проиграть в этих торгах, то есть проголосовать за отказ от неприкосновенности, получив другую, но тоже неисполнимую процедуру импичмента. Дело в том, что импичмент - это априори более сложная схема, чем отмена неприкосновенности. Всегда есть шанс упустить из виду что-то, что потом окажется решающим. К тому же президент один, а депутатов очень много, и глава государства всегда может попытаться сыграть на противоречиях внутри депутатского лагеря, чтобы перехитрить всех.

Как бы там ни было, даже неудачная попытка пропихнуть в Раде популярный в народе вопрос отмены неприкосновенности добавит электоральных вистов президентской ветви власти, так что этот вопрос неизбежно еще всплывет.

