Вите надо выйти. Зачем Путин отозвал Януковича из суда

Тарас КЛОЧКО, Деловая столица

Успешно унеся свое физическое тело из Украины три года назад, Виктор Янукович теперь решил сбежать еще и виртуально. Зачем весь этот фарс Путину?

Накануне рассмотрения Оболонским судом Киева дела по обвинению бывшего президента в госизмене Виктор Федорович внезапно отказался от своего участия в процессе и участия своих адвокатов, хотя ранее был весьма настойчив в том, чтобы участвовать в суде в режиме видеоконференции, а украинский суд не был против такого формата рассмотрения дела.

Причина такой резкой перемены в стратегии защиты, по словам Януковича, в том, что "итог суда заранее предопределен" и вообще, это не суд, а "театрализованное представление". "Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников ", - заявил Виктор Федорович, после чего суд получил соответствующую бумагу об отказе Януковича от адвокатов, да и сами адвокаты больше на заседания не приходят.

В чем-то Янукович все-таки оказался прав - итог суда действительно заранее предопределен, но не потому, что суд предубежден, а потому, что факт государственной измены президента-беглеца более чем очевиден. Главная улика в этом деле - знаменитое письмо Януковича Путину с просьбой использовать вооруженные силы России в Украине - успела засветиться везде, от Совбеза ООН до речей Путина, а семантические аргументы адвокатов о том, что "использовать" еще не означает "ввести войска" в Украину - чистой воды софистика, совершенно не меняющая суть дела. Так что участие или неучастие Януковича в суде по скайпу на конечный вердикт суда не повлияет никак. Да и чисто по-человечески личное нежелание Виктора Федоровича участвовать в совершенно бесперспективной для него затее можно было понять. Можно было бы, если бы Янукович сам мог принимать решения по таким вопросам. Однако тот факт, что от "хотелок" Виктора Федоровича в его нынешнем бытии мало что зависит, более чем очевиден. Так что решение убрать президента-беглеца из процесса принимали не на его мифической ростовской даче, а непосредственно в Кремле.

Зачем же Путин отказался от идеи превратить суд над Януковичем в театр одного актера, во время которого Виктор Федорович рассказал бы "всю правду о событиях на Майдане"? Тут есть несколько аспектов. Во-первых, Янукович уже имел возможность сыграть приготовленную для него роль, в том числе и во время предыдущих судебных заседаний по его делу, и никого не впечатлил ни в Украине, ни в России, ни в остальном мире. Его зазубренные фразы о "радикалах на Майдане", "государственном перевороте", "войне с собственным народом" и т. д. ничего не добавили к и без того всем известным кремлевским методичкам. А учитывая, что на сегодняшний день авторитет Януковича отрицательный даже в его донбасских вотчинах и даже среди упертых ватников (для них он трус, который бросил Донбасс и сбежал), пропагандистский эффект от Виктора Федоровича крайне низкий.

Во-вторых, главное, чем запомнился Янукович во время своих выступлений в суде - это "плохой памятью". На все конкретные и неудобные вопросы прокуроров он отвечал что-то вроде "где я был и что делал, я не помню, дело было давно", что явно не добавляет показаниям экс-президента хоть какой-то убедительности. К тому же все чудесно помнят нервный срыв Януковича с поломанной ручкой на пресс-конференции в Ростове. Так что совсем не исключено, что во время утомительных и многочасовых судебных дебатов Виктор Федорович мог бы снова сорваться и наговорить каких-то глупостей, подставив таким образом своего нынешнего покровителя.

В-третьих, все прекрасно понимают, что главным подозреваемым в деле о госизмене Януковича будет не сам Виктор Федорович. С ним и без суда все и всем давно понятно. Главным подсудимым в этом процессе станет Владимир Владимирович Путин. Не нужно быть гением дедукции, чтобы понять, что, подписывая злополучное письмо, Янукович выполнял указания Путина, а не пытался реализовать какой-то свой личный хитрый план по возвращению власти. Виктор Федорович в этом случае лишь один из мелких пособников серьезного международного преступника, который совершил абсолютно очевидное преступление, аннексировав Крым и вторгнувшись на Донбасс.

Так что Путину совсем ни к чему лишний раз привлекать внимание к собственной персоне участием своего вассала в публичном судебном процессе в Украине. Ведь сам факт участия в суде Януковича и его российских адвокатов априори означает признание российской стороной легитимности украинской судебной власти. Для Путина куда логичней не признавать легитимности суда и игнорировать все его решения, о чем, собственно, Янукович уже и заявил.

Свой отказ от участия в суде Янукович сопроводил и рядом других громких заявлений, чем указал на новую стратегию, которой будет придерживаться Путин в этом вопросе. Теперь, вместо того чтобы рассказывать "всю правду о Майдане и гражданской войне" в суде, Янукович решил написать соответствующую бумагу в украинскую же Генпрокуратуру. Как сообщил адвокат Виктора Федоровича, в этой бумаге, лично подписанной экс-президентом, изложено, что "государственный переворот 2014 г." был незаконным и имел "негативные последствия для Украины" в виде потери Крыма и войны на Донбассе. Янукович даже назвал лично виновных в организации госпереворота людей из числа лидеров Майдана (включая генпрокурора Юрия Луценко, которому, собственно, адресовано письмо), требуя возбудить против них уголовные дела.

При этом Янукович дал интервью российским СМИ, в котором высказался и относительно аннексии Крыма, причем не совсем в духе канонического "крымнаша": "Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решений уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решение... Все, что произошло в Крыму, - это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа".

Итак, новая стратегия Кремля в деле Януковича становится очевидной. Лучшая защита, как известно, - это нападение. Виктор Федорович, вместо того чтобы оправдываться в суде, что будет в любом случае малоэффективно и нелепо, пойдет в наступление с фланга. При этом главное, что он делает, - это выводит за скобки в своем деле Путина и Россию. Ситуация в его интерпретации выглядит так: В Украине произошел незаконный государственный переворот, из-за которого народы Крыма и Донбасса решили бежать из Украины, как это сделал и Янукович. Крымчане из страха перед бандеровцами проголосовали за воссоединение с Россией, что конечно, очень грустно, но такова уж воля крымчан. А Донбасс вступил в решительный и неравный бой с хунтой.

России в этой схеме нет вообще, и Путин как бы ни при чем. Разумеется, ничего нового в версии Януковича нет. Все это уже сотни раз повторяли все российские пропагандисты. Но в данном случае важно то, что Янукович будет писать свои письма не только в ГПУ (там эту бумажку разве что подошьют к делу о госизмене), но и будет бомбардировать аналогичными заявлениями европейские судебные инстанции, рассчитывая, что евробюрократия где-то в каком-то виде, да и клюнет. И чем больший информационный шум будет поднят вокруг попытки Януковича оспорить в судах свое лишение власти, тем реже в этом контексте будет звучать имя Путина.

Ни к каким тектоническим сдвигам, разумеется, все эти телодвижения Януковича не приведут и привести не могут, но некий эффект отвлечения внимания от преступлений Путина будет иметь место. К тому же активизация Януковича в судах может внести и свой дестабилизирующий фактор во внутриполитическую ситуацию в Украине, что для Путина никогда лишним не будет.

