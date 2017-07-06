Луценко анонсировал представление на снятие неприкосновенности с нардепа Вилкула

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о планах подготовить представление о даче согласия Верховной Рады на снятие депутатской неприкосновенности с сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула в связи с выявлением фискальными органами факта уклонения от уплаты налогов парламентарием.

"Была назначена внеочередная документальная проверка его (А.Вилкула – ИФ) налоговых дел. Она установила расхождения между тем, что было уплачено с тем, что нужно было уплатить… Акт налоговой проверки, налоговое уведомление решения, потом – представление в Верховную Раду… в ближайшие дни, сразу после получения документов из Днепровской ГФС, мы зарегистрируем производство и после этого, за время летних каникул парламента, подготовим все необходимые материалы", - сказал журналистам в четверг в Киеве Ю.Луценко.

Как сообщалось, 5 июля и.о начальника главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области Оксана Томчук сообщила, что А.Вилкул в 2015 году не уплатил в государственный бюджет налогов и сборов на 19,6 млн грн.

На своей странице соцсети "Фейсбук" она написала, что ГУ ГФС в Днепропетровской области провело документальную внеплановую проверку А.Вилкула на предмет достоверности, полноты начисления и уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора. "Проверкой данных, отраженных в электронной декларации за 2015 год, установлено превышение средств над общей суммой полученных лицом доходов на 72,9 млн грн, что привело к неуплате в бюджет налогов и сборов на сумму 19,6 млн грн", - написала она.

По словам О.Томчук, поскольку А.Вилкул имеет статус народного депутата Украины, материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру Украины для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по фактам возможного незаконного обогащения лица и уклонения им от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В свою очередь, в партии "Оппозиционный блок" заявили, что данная информация О.Томчук о якобы неуплате налогов А.Вилкулом является "попыткой власти уничтожить оппозицию с помощью силовых структур" и потребовали "прекратить политические преследования и наказать чиновников, использующих служебное положение для расправы с оппонентами".