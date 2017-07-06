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Регламентный комитет Рады направил Парубию 3 представления генпрокурора по снятии неприкосновенности с нардепа Полякова
17:02 06.07.2017 |
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента на заседании в четверг рассмотрел представления генпрокурора Юрия Луценко на предоставление парламентом согласия на снятие неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест с народного депутата из фракции "Народный фронт" Максима Полякова.
"Одобрить решение относительно представления о даче согласия о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Максима Полякова ... и направить главе Верховной Рады заключение комитета указанное представление и пояснения народного депутата Полякова", - сказал руководитель комитета Павел Пинзеник, озвучивая решение комитета по первому представлению в четверг.
Также регламентный комитет принял решение направить А.Парубию еще два представления генпрокурора на данного нардепа: о даче согласия нардепами на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.
Кроме этого, комитет принял решение обратиться к генеральному прокурору Украины с заявлением - ИФ о возможном совершении сотрудниками НАБУ действий, которые содержат признаки преступлений, а именно - осуществление провокации и подкупа.
Что касается представления о задержании, то, по словам П.Пинзеника, комитет пришел к выводу, что такое представление "является недостаточно обоснованным и мотивированным и не содержит обоснований, которые бы подтверждали необходимость задержания народного депутата Максима Полякова".
Это представление также по решению комитета буден направлено главе Верховной Рады вместе с пояснениями Полякова.
Представление об избрании меры пресечения для М.Полякова в виде содержания под стражей комитет также счел недостаточно обоснованным и направил спикеру парламента вместе с пояснениями депутата.
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