Минфин погасил номинированные в инвалюте ОВГЗ на $0,5 млрд

Министерство финансов погасило номинированные в инвалюте ОВГЗ на 484 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщили участники фондового рынка.

"Были погашены бонды почти на 500 млн долларов. Минфин не захотел выпускать новые бумаги на замену этим", - сказал представитель одной из крупнейших инвесткомпаний Украины.

Ставка по бумагам составляла 7,67% годовых.

Как сообщали Українські Новини, 6 июля банки уменьшили ОВГЗ в своем портфеле на 10 млрд до 270,68 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 6 июля уменьшился на 314,94 млн гривен до 6,05 млн гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 1,6 млрд гривен до 21,5 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 6 июля уменьшился на 12,1 млрд гривен до 663,2 млрд гривен.