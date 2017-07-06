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НБУ ухудшил прогноз международных резервов к концу 2017г до $20 млрд с $21,1 млрд из-за переноса транша МВФ
15:11 06.07.2017 |
Национальный банк Украины понизил прогноз международных резервов страны на конец 2017 года с $21,1 млрд до $20 млрд, однако повысил его на 2018 год с $26,2 млрд до $27,1 млрд, ожидая получения в текущем году двух траншей от МВФ по программе EFF вместо ранее планировавшихся трех.
"Ключевым предположением этого прогнозного сценария - дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, остающееся важным источником пополнения международных резервов страны", - говорится в сообщении НБУ в четверг.
Согласно ему, прогноз резервов на 2019 год также улучшен с $25,1 млрд до $25,7 млрд.
Как уточнил и.о. главы Нацбанка Яков Смолий, центробанк снизил прогноз поступлений от МВФ до конца года до $3 млрд. "Откладывается рассмотрение ключевых законопроектов в Верховной Раде, сессионная активность начнется с осени... Ожидаем, что один транш будет перенесен на следующий год", - сказал он.
"Ожидаем, что сотрудничество с МВФ продолжится, все финансирование будет получено на протяжении этого и следующего годов", - добавил руководитель НБУ.
Я.Смолий также отметил, что с начала 2017 года чистая покупка валюты Нацбанком на рынке превысила $1,3 млрд, при том что центробанк не противодействовал постепенному укреплению гривни.
И.о. главы НБУ добавил, что за первое полугодие 2017 года объемы продажи валюты населением превысили объемы покупки почти на $1,5 млрд.
Как сообщалось, за январь-июнь 2017 года международные резервы выросли на $2,43 млрд, или на 15,6%, и составили на 1 июля $17,97 млрд.
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