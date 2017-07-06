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Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,6% с 1,9%
15:06 06.07.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%, сохранив прогноз инфляции на уровне 9,1%.
Как говорится в пресс-релизе центробанка в четверг, оценки роста экономики на 2018 и 2019 годы сохранены на прежнем уровне - 3,2% и 4% соответственно.
Неизменными остались также прогнозы инфляции на два последующих года: 6% - в 2018 году, 5% - в 2019 году. Одновременно ожидания НБУ относительно базовой инфляции улучшились: прогноз на 2017 год снижен до 6,1% с 6,5%, на 2018 год - до 3,9% с 4,3%, на 2019 год - до 2,8% с 3,7%.
НБУ также незначительно пересмотрел оценки основных показателей платежного баланса: на текущий год он понизил прогноз дефицита текущего счета до $4,1 млрд с $4,3 млрд, тогда как на 2018 год он был ухудшен с $4,3 млрд до $4,6 млрд. В 2019 году центробанк ожидает дефицита текущего счета в $3,9 млрд вместо своей прежней оценки в $4,3 млрд.
Что касается сводного платежного баланса, то на текущий год оценка его профицита до $1,8 млрд с $0,7 млрд, тогда как на 2018 и 2019 годы она ухудшена: соответственно до $2,5 млрд с $3,2 млрд и до $0,1 млрд с $0,5 млрд.
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