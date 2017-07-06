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НБУ сохранил учетную ставку на 12,5%
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 12,5%.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ отмечает, что инфляционные процессы в целом остаются контролируемыми.
"Ускорение инфляции до 13,5% в мае и до 15% в июне по оценкам НБУ несколько превышало траекторию прогноза НБУ. Это было обусловлено прежде всего ростом сырых продуктов питания. Повышение цен на мясные и молочные продукты на мировом рынке активизировало экспорт отечественной продукции. В результате чего ее предложение на внутреннем рынке сократилось. А потеря части урожая в результате весенних заморозков и увеличение предложения более дорогой импортированной продукции отразилось на внутренних ценах на овощи и фрукты", - говорится в нем.
В то же время базовая инфляция была более низкой, чем ожидаемая и в мае составила 6,5%.
Сдерживающими факторами для нее стали более низкий потенциальный уровень общего спроса, умеренные фискальная и монетарная политика.
Ослаблению давления на цены также способствовало существенное улучшение инфляционных ожиданий, обусловленное благоприятной ситуацией на валютном рынке.
По мнению НБУ, с одной стороны существует возможность повышения административно регулируемых цен в этом году.
Также существуют факторы со стороны предложения продтоваров, которые окажут большее влияние на инфляционные показатели этого и следующих лет.
С другой стороны цены на энергоносители в мире могут оказаться более низкими, чем в базовом сценарии НБУ.
Это окажет прямое воздействие на внутренние цены так и непрямое через низкие стоимостные объемы импорта и соответственно отобразится на курсе гривны.
В среднесрочной перспективе во внимание взята неопределенность, связанная с темпами повышения правительством социальных стандартов и возможными изменениями в государственной политике субсидирования.
Также сохраняется неопределенность относительно проведения макроэкономической политики и структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой политики.
Следующее заседание монетарного комитета состоится 6 июля.
Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.
Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.
28 августа НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 года - до 22%.
Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19% с 22 апреля, а 27 мая НБУ снизил учетную ставку с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.
29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.
28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%.
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