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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Одесская область без бюджета: Кого оставит без денег скандальное решение суда

12:45 06.07.2017 |

Политика

 Олеся Калайтович, Depo.ua

Одесская область рискует остаться без бюджета из-за ловкости общественного активиста и административного суда.

Одесский административный суд принял решение об отмене бюджета Одесской области на 2017 год изрядно "украсил" новостные ленты в среду, 5 июля. Все же не так часто в середине года область пытаются, пусть и номинально, оставить без выделенных на год денег.

Бюджетная эпопея в регионе длится с конца 2016 года, когда исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская заявила, что Одесская ОГА намерена обжаловать в суде ряд решений Одесского областного совета, принятых во время сессии 23 декабря. С того времени вплоть до конца марта 2017-го регион жил без нового бюджета. Это означало, что все статьи финансировались по показателям 2016 года, а новые закупки не происходили. Лишь в марте 2017 года был принят новый бюджет и после этого остался ряд нерешенных вопросов, которые периодически всплывали на поверхность.

 

Следует отметить, что ситуация с финансированием бюджета остается крайне сложной из-за конфликтов внутри самого совета. Так, сессия областного совета 8 июня была сорвана из-за того, что депутаты отказались утверждать повестку дня. В частности, группа депутатов от "Оппоблока" обвинила руководство областного совета в нарушении регламента и фальсификациях при голосовании. Поэтому принятие изменений в бюджет и финансирование некоторых программ, в том числе профтехучилищ, было заморожено. Удалось провести сессию только 21 июня. И вот за несколько недель выстраданный бюджет отменили в суде, а с ним все внесенные изменения.

Инициатор иска против облсовета, общественный активист и председатель ОО "За прозрачную власть" Дмитрий Кондратьев объяснил свои действия тем, что рада утвердила бюджет в ненадлежащие сроки, а именно за 20 дней не был обнародован окончательный проект изменений в бюджет, а так же за три дня не будут внесены окончательные поправки.

"Мы не видим сейчас проблем, и готовы показать как принять бюджет по всем правилам в короткий срок. Это должно быть примером для всех советов, в том числе Одесского городского, и нельзя игнорировать законы", - пояснил он.

Впечатляющая тяга к законности. Ради которой, судя из логики заявителя (который, согласно информации в СМИ, имеет довольно насыщенный "послужной список": в свое время он успел побыть в Координационном совете одесского Евромайдана, потом - в "Силе людей", затем стал ярым сторонником Саакашвили), область может и на голодной диете посидеть.

Кондратьев не смог рассказать Depo.Одесса детали решения и был ли его иск удовлетворен в полной мере или частично, поскольку он пока не получил решение на руки. Впрочем, каким бы оно ни было, в области еще есть и время, и возможность для маневра.

"Пока принято решение только первой инстанцией, и рада сможет его обжаловать в апелляционном суде", - прояснил ситуацию Depo.Одесса Заслуженный юрист Украины Валерий Локайчук. По его словам, до решения апелляционного суда область сможет в дальнейшем пользоваться деньгами. Если же апелляция подана не будет, или она не отменит решение административного суда, то средства будут использоваться по росписи предыдущего года. Кроме того, до момента, пока решение об отмене бюджета не стало действующим, рада имеет шанс принять бюджет и работать за ним.

В облсовете уже отчитались, что собираются обжаловать решение, что оставляет их без бюджета. И имеют надежду, что бюджет все же не будет отменен, поскольку сейчас ведутся тендерные закупки на его основе. Если же события будут развиваться не в пользу совета, там, по данным наших источников, верят, что депутаты соберутся на сессию и проголосуют за новую смету. Между тем стоит остановиться на том, чем же грозит проигрыш в апелляционном суде. В таком случае отмена бюджета может свернуть выполнения всех целевых программ, в том числе, ремонтные работы на социальных объектах. В совете отметили, что пока мартовское решение о бюджете действует, поэтому финансирование осуществляется в полном объеме. В противном случае, в том числе финансирование ПТУ, могут быть свернуты. Но останутся все защищенные статьи будут финансироваться на уровне показателей 2016 года.

Как пример, в начале года, то есть до утверждения областного бюджета не могли до апреля закупить препараты для онкобольных по целевы программам, а так же невозможно было провести закупки для Одесской областной клинической больницы и Одесского областного перинатального центра. Речь идет, например, о препарате "Куросурф", который жизненно необходим для недоношенных малышей, которые не в состоянии самостоятельно дышать.

Пока решение не прибыло в раду она может тратить деньги и проводить выплаты как раньше. А вот что касается сборов сессии, то у председателя совета, конечно же, есть большинство, но через определенные конфликты их нельзя назвать стабильными, поэтому со сбором депутатов могут возникнуть проблемы. И ярким примером "условности большинства" есть события июня, когда не удалось найти большинства даже для утверждения повестки дня.
 

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