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Порошенко подписал закон, которым вступление Украины в НАТО определено одним из ключевых факторов госполитики - пресс-служба
10:38 06.07.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу внешнеполитического курса Украины", которым восстанавливается курс Украины на членство в НАТО.
По информации пресс-службы главы государства, отныне Украина активизирует работу по всему комплексу реформ для достижения стандартов Альянса.
"Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении.
8 июня 2017 года Верховная Рада определила углубление сотрудничества Украины с НАТО с целью обретения членства в этой организации как основу внешней политики. Соответствующий законопроект №6470 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины поддержали 276 народных депутатов. Закон предусматривает внесение изменений в законы об основах внутренней и внешней политики, который был принят 1 июля 2010 года, и в закон об основах национальной безопасности Украины, принятый 19 июня 2003 года.
В Альянсе приняли к сведению соответствующее решение украинского парламента.
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