Украинские производители продовольствия научились жить без российского рынка

Мария Бровинская, ЛIГАБiзнесIнформ

Россия в очередной раз подтолкнула Украину к развитию экспортных направлений. Вчера страна-агрессор заявила о том, что санкции против поставщиков украинского продовольствия продлены до конца 2018 года. Ранее запрет экспорта украинских продуктов был рассчитан до конца текущего года. LIGA.net разбиралась, повлияет ли продление запрета на поставки украинских продуктов в Россию и какие уроки украинские поставщики продовольствия вынесли из ситуации.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих попали Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года

Украинская история

Первый отказ России от украинских продуктов произошел еще в 2009 году, когда РФ объявила Украине сырную войну. С перемененным успехом экспорт сыров то возобновлялся, то останавливался вновь вплоть до тотального запрета на поставки украинской еды в 2014-м. Затем россияне отказались от украинских сладостей. Летом 2013 года под предлогом того, что в шоколадной продукции Roshen обнаружили вредное химическое соединение. А в июле 2014 года Россия ввела пакетное ограничение на ввоз украинского продовольствия: под запрет попали соки, консервы, все виды алкоголя, овощи и фрукты. Украинское мясо и молочную продукцию Россия не жаловала последние лет семь. С аннексией Крыма поставки периодически разрешаются - на полуострове острый дефицит животноводческой продукции. Но украинские производители молочной продукции и мяса упорно пеняют на контрабанду - мол, они официально не поставляют ничего.

Последние запреты в РФ называют контрасанкциями - изначально эмбарго в 2014-м введено в ответ на санкции по отношению к России со стороны Евросоюза и США за вмешательство в ситуацию в Украине. В 2015 и 2016 годах торговые ограничения продлялись, в свою очередь Украина вводила против РФ ответные меры. По оценкам украинских чиновников, потери Украины от торговой войны с Россией достигают миллиардной отметки в долларах США. Однако, как заверяют чиновники Минагрополитики, украинские производители понемногу адаптировались к новым реалиям. "Запрет торговли с РФ заставляет украинских производителей-экспортёров шевелиться: работать над качеством товара, участвовать в выставках и конференциях, инвестировать в модернизацию для конкурентной борьбы", - отмечает аналитик консалтинговой компании Инфагро Максим Фастеев.

Надеяться на то, что Российский рынок когда-то вновь откроется для Украины, бессмысленно, уверены чиновники, аграрии и отраслевые эксперты. Подтверждает это и российский аграрный министр Александр Ткачев. "Ответные меры выгодны еще лет на десять, потому что они очень благоприятно влияют на инвестиционный фон, на рост АПК. Это видим совершенно очевидно. Мы от этого не пострадаем, только выиграем", - заявил Ткачев в конце июня российским журналистам.

Продуктово-экспортные реалии

В целом экспорт продовольствия из Украины в Россию с 2012 по 2016 годы сократился в 21,5 раза, говорит эксперт аграрных рынков ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Дарья Гриценко. "Больше всего с начала действия российского продовольственного эмбарго пострадали производители мясной продукции (в основном свинина и говядина), молочной (сыров) и соков, а также кондитерка - шоколада и хлебобулочных изделий. Эти группы товаров занимали суммарно около 60% всех продовольственных поставок в РФ", - говорит она.

ТОП-5 продуктов, поставляемых в РФ из Украины

2012

До ограничений в РФ направлялось 78% экспорта мясных продуктов, 67% изделий из какао, 54% напитков, 53% продукции из овощей, говорит руководитель экономических программ Института социально-экономических исследований Ярослав Жалило. Сейчас поставки шоколада и мяса по всем товарным, а также молочной продукции (сыров, сливок и кисломолочной продукции) в Россию полностью остановлены.

Опасно ли для украинских производителей продление торговых ограничений? Пролонгация запрета на поставки уже не сделает погоды украинским производителям продуктов питания, говорит Фастеев. "Продление РФ продовольственных санкций в данный момент никак не скажется на экспорте молочных продуктов Украины, который за последние несколько лет находился в процессе форматирования", - говорит он.

Соглашается с ним и аналитики Ассоциации производителей молока Яна Музыченко. "Сейчас сказать, что мы полностью смогли восстановить докризисные объемы экспорта нельзя, но кризис преодолен и налажено много новых качественных экспортных контактов", - говорит она.

По данным Фастеева, за последние четыре года объемы молочного экспорта сократились примерно на треть. Если в 2013 Украина продавала на внешние рынки около 1,2 млн тонн молока (всех продуктов в молочном эквиваленте), то прогнозная цифра на 2017 год - 0,8 млн тонн. "Это не значит, что мы просто начали продавать меньше на треть, а остальное - образно выливать", - говорит Фастеев. Причин больше: переработка молока сократилась на 18% (с учётом аннексии и АТО), девальвация привела к отказу от импорта молочных товаров, баланс внутреннего производства молочных продуктов и внешней торговли поменялся (и продолжает меняться).

Фастеев признает, что вместе с рынком РФ Украина потеряла большие объемы продаж сыра. Но в молочном сегменте достижений достаточно: понемногу производители молочки выходят на специфические труднодоступные рынки: с маслом в ЕС, с сухой сывороткой в Китай, расширяют географию перспективных Северной Африки и Юго-Восточной Азии и т.д.

Аналогичная точка зрения и в Ассоциации свиноводов Украины. "Негативное влияние операторы рынка уже почувствовали в прошлом году, когда закрытие российского рынка создало давление на цены на внутреннем рынке свинины. В этом году ситуация иная - рынок работает в условиях дефицита. Конечно, экспорт свинины и производных продуктов сейчас в 3,6 раза меньше, чем был в рекордном 2015-м, однако и вдвое больше, чем в доконфликтном 2013-м", - рассказала LIGA.net аналитик Ассоциации свиноводов Александра Бондарская.

По ее словам, экспортеры свинины ищут новые рынки. "Открытием прошлого года стал рынок Грузии, который на текущий момент является основным рынком сбыта не только мяса свиней, но и живых животных убойных кондиций. Кроме того, свинина и свиные субпродукты из Украины поставляются во Вьетнам и Гонконг, пробные поставки свинины шли в Южную Корею, Либерию и другие страны", - говорит Бондарская.

В отличие от животноводов, кондитерам, которые до кризиса занимали первые позиции по объемам экспорта, полностью заместить рынок России пока не удалось. Налицо падение объемов производства кондитерских изделий. Но и они постепенно находят альтернативу. "Три года назад стран-импортеров было меньше 20. Сегодня продукцию нашей компании уже можно приобрести в 56 странах мира. Мы планируем заместить альтернативными рынками сбыта все объемы, есть позитивная динамика, но надо понимать, что этот процесс - длительный", - рассказал LIGA.net исполнительный директор кондитерской компании АВК Роман Бабец.

Вперед и вверх

Положительная экспортная динамика уже видна. По данным Госпродпотребслужбы, количество украинских предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения в 2016-2017 годах увеличилось с 667 до 715. В частности, экспортировать из Украины свою продукцию имеют право 273 производителя мяса и мясопродуктов, молока - 194 компании, яиц - 63, рыбы - 94, мед - 63, майонезов и соусов - 19, желатина - 3, моллюсков - 6.

Украинские продукты уже продаются в 190 странах мира. Госпродпотребслужба проводит переговоры об экспорте украинской продукции животного происхождения на зарубежные рынки еще с 22 странами, заверил LIGA.net глава Владимир Лапа. Производители готовых продуктов - сладостей, соков - активно ведут переговоры и на этом поприще.

Компенсировать потерю российского рынка должно ожидаемое расширение квот на поставки товаров в ЕС, напоминает Жалило. "Между тем, в ситуации положительных трендов на глобальных рынках продовольствия Украины достаточно легко попасть в ловушку аграризации экономики. Это приведет к потере потенциала экономического роста", - отмечает он.

Выход из ситуации, когда Украины может стать сырьевой страной или так называемой банановой республикой - в увеличении объемов торговли готовой пищевой продукцией, говорит Жалило. Однако этот подход потребует инвестирования в реализацию современных технологий переработки агропродукции.