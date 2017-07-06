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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Короля играет свита. Кто стоит за спиной мэра Кличко

08:21 06.07.2017 |

Политика, Киев

 Алексей СЕРГИЕНКО, Деловая столица

Как известно, люди на высоких постах далеко не всегда обладают всей полнотой власти, а иногда и вовсе являются всего лишь марионетками для искусных манипуляторов.

Такое утверждение особенно актуально касательно не имевшего опыта в политике экс-чемпиона мира по боксу Виталия Кличко. Успешная спортивная карьера помогла ему наработать необходимый имидж в медиа и позволила неожиданно для многих стать мэром столицы. Однако короля, как известно, делает свита, а в случае с Виталием Кличко эта свита от его лица фактически руководит Киевом. Ведь за приходом спортсмена во власть стоит целый пласт крупных бизнесменов, реальное влияние которых делает мэра фактически номинальной политической фигурой.

Игорь Никонов

Экс-первый заместитель мэра Киева Игорь Никонов также личность весьма известная. Миллионер Никонов основал одну из крупнейших столичных строительных компаний "К.А.Н. Девелопмент", которая возвела "Арену Сити", "Комфорт Таун", IQ Business Center, Ocean Plaza и другие узнаваемые объекты Киева.

 

СМИ неоднократно писали о приятельских связях Игоря Никонова с бывшим главой Администрации президента Януковича Сергеем Левочкиным, который по совместительству является его соседом по Конче-Заспе. Невзирая на то, что официальную должность Никонов не занимает уже полтора года, его влияние на жизнь города преуменьшать нельзя. После формальной отставки Никонов в большей мере отстранился от экономики, но сохранил свое влияние в градостроительстве и архитектуре. Его слово - не последнее в организации "строительного пространства" столицы, урегулировании споров и отношений между субъектами строительного рынка Киева, рекомендации к утверждению всевозможных концепций городского развития и т. п. Помимо этого Никонов перманентно включается в решение спорных вопросов с Кабинетом Министров. Первый зам Кличко Геннадий Плис был назначен с нарушением процедуры, в обход Кабмина, поэтому на вотчине Гройсмана его не всегда слышат. А Никонов благодаря собственному авторитету до сих пор зачастую служит "примирителем" между КГГА и правительством. В одном из последних интервью, комментируя свои отношения с городской администрацией, Никонов заявил, что никаких преференций, кроме сложностей, это не приносит.

Сергей Левада

Экс-советник Александра Попова и бизнес-партнер Василия Горбаля Сергей Левада также является советником мэра Виталия Кличко на общественных началах. Известный ресторатор, застройщик и депутат Киеврады прошлого созыва тоже не прочь получить свой кусок пирога в строительной сфере столицы.

 

Как и во времена Януковича, Сергей Левада старается активно сохранить и приумножить свои позиции на теневом строительном рынке города. Будучи неофициальным советником экс-главы КГГА Александра Попова, Сергей Левада годами выстраивал необходимые связи в этом бизнесе. С 2011 по 2013 гг. он был председателем постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Общественного совета при КГГА. С 2013 по 2014 гг. - председателем комитета по вопросам устойчивого развития города при КГГА. Именно он составляет основную конкуренцию Игорю Никонову в борьбе за раздел строительного рынка Киева. Главархитектор Александр Свистунов имеет определенную историю отношений с Левадой и, конечно, учитывает интересы давнего бизнес-партнера при разделе лакомого столичного пирога.

Вадим Столар

Крупный столичный бизнесмен, экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов и депутат-самовыдвиженец Киеврады Вадим Столар в закулисье команды Виталия Кличко имеет большое влияние, особенно в предвыборный сезон. По информации нашего издания, именно Столар негласно руководил избирательной кампанией мэра Кличко осенью 2015 г.

 

Одиозная репутация и многочисленные "засветы" в скандалах не дают Столару занять публичную позицию возле Кличко. СМИ неоднократно указывали на его причастность к скандально известному "Элита-Центру", но он, как выяснилось, "сам оказался пострадавшим" и в итоге "помогал следствию". Позже русский миллиардер Владимир Антонов обвинил Столара в том, что тот якобы отжал у него Конверсбанк, но решил ограничиться лишь словами, дело никуда не продвинулись. В 2010 г. Столар попал в скандал, связанный со строительством на ст. м. "Театральная", но тоже выкрутился - здание все-таки достроили, но подарили городу как Музей истории Киева. Подобные "насечки" жизненного пути Вадима Столара можно перечислять бесконечно, но налицо факт: он всегда выходит сухим из воды.

За что же отвечает Столар у Кличко? Он не занимает официальную должность, уже даже не является депутатом. Его специализация - избирательный процесс. Столар занимается выборами в столице еще со времен Черновецкого. Все структуры, сети, активисты и ломы находятся у него "на зарплате". Нарезка округов, утверждение кандидатов, согласование списков и торги с политическими оппонентами, создание комиссий, подсчет голосов и защита результата - это его зона ответственности. Вадим Столар выступал посредником между Кличко и руководством Блока Петра Порошенко на переговорах по слиянию "Солидарности" и "УДАРа". Так как до выборов еще далеко и услуги Столара по их организации не скоро понадобятся, его влияние на администрацию за последний год существенно ослабло.

Павел Деминский

Кабинет Павла Васильевича находится напротив кабинета киевского городского главы, не просто на одном этаже, а в одном помещении. Приемная - одна на двоих, как, впрочем, и секретари. Бывший генеральный директор развлекательной сети "Игроленд" является давним бизнес-партнером семьи Кличко.

 

Он партнер Виталия Владимировича по Черноморской инвесткомпании и фирме BLASIG (недвижимость), где долгое время выступал в роли генерального директора. Брат Виталия, Владимир, известен как соучредитель торгового ООО "Кватро М" вместе с Деминским и американцем Робертом Кенигом. Последние также владеют ООО "Терра Нова", ООО "МБ Украина", ООО "Экология". С 2008 по 2010 гг. Павел Деминский - депутат Киевского городского совета от партии "УДАР".

Учитывая давние бизнес-связи, неудивительно влияние, которым обладает Деминский в администрации Кличко. Невзирая на то, что Деминский официально не занимает никакую должность, ни один документ не проходит мимо его стола, именно он решает, какие документы попадут на стол мэру, а какие нет. Какие вопросы отвергнуть, чему "дать ход", а что "поставить на удержание". Прежде чем прийти с любым вопросом к мэру, вся вертикаль КГГА, начиная от заместителей мэра, директоров департаментов и корпораций до руководителей КП, сначала согласовывают вопрос в кабинете у Деминского. Если там получен зеленый свет, то и мэр даст добро, поскольку принимает решения на основании рекомендации Деминского.

Лев Парцхаладзе

После Майдана неформальным куратором Киевской области стал известный столичный застройщик Лев Парцхаладзе, а в феврале 2015-го он получил и официальную должность первого заместителя главы Киевской ОГА. Имея в своих владениях Киевскую область, Парцхаладзе занимался в первую очередь решением вопросов между Киевом и регионом.

 

После отставки оскандалившегося губернатора Мельничука Парцхаладзе ушел с должности и 23 ноября 2016 г. был назначен заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко. Новую должность Парцхаладзе можно расценивать как повышение, учитывая, что его влияние распространилось с территории Киевской области на всю страну.

Впрочем, Парцхаладзе тесно связан со старой молодой командой Черновецкого, а сейчас его курирует Администрация президента. Его основная задача - пользуясь своим влиянием, обеспечить выгодные решения ряда конфликтов между городом и регионами, в том числе Киевской областью, над которой он сохранил и приумножил былое влияние. Именно благодаря его усилиям Виталий Кличко уже который год не может похвастаться ни обещанным расширением границ Киева, ни реализацией проекта выноса предприятий за черту города. Тем временем возле столицы продолжают бесконтрольно возводить элитную недвижимость, а леса Киевской области - планомерно вырубать.

Дмитрий Белоцерковец

"Смотрящим" по предприятиям Киева можно смело назвать молодого депутата Верховной Рады и по совместительству советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца. Именно он является идеологом борьбы киевской власти с МАФами и торговлей в подземных переходах. При этом примечательно, что будучи народным избранником, он большую часть своего времени уделяет благоустройству столицы.

 

Не все общественники понимают принципы этого благоустройства, ведь не зря появилась притча во языцех: в Киеве убрали два МАФа, а поставили четыре. В предпринимательских кругах поговаривают разное, но Дмитрий Белоцерковец молод и честолюбив, не был замечен в коррупционных скандалах, кнопкодавстве, излишней роскоши и прочем непотребстве. Это может указывать на то, что молодой соратник Кличко имеет серьезные амбиции на политическом поприще и не хочет быть подбитым на взлете.

Кроме того, Дмитрий Белоцерковец старается максимально расширять свое влияние, периодически демонтируя летние площадки и капитальные пристройки в центре столицы. Его усилиями также создан список площадок ресторанов, где есть системные нарушения относительно значительного сужения прохода. Если попавшие в этот перечень заведения не хотят подчиняться правилам, то на месте площадок коммунальные службы Киева тут же ставят клумбы, которые, впрочем, быстро убираются, если хозяева ресторана все-таки идут навстречу. Имеем смелость предположить, что около 80% сил Белоцерковца направлены на городскую деятельность, и на этом фоне очень слабо выражена его деятельность как народного депутата Украины.

Алексей Кривопишин

Бывший руководитель Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Алексей Кривопишин назначен советников мэра Киева Виталия Кличко 1 февраля 2016 г. Сразу после скандального увольнения с "железки" опытный транспортный менеджер вошел в орбиту киевского городского главы. Еще при Попове в 2010 г.

 

Кривопишину присвоили звание "Почетного гражданина города Киева", а в бытность руководителя ЮЗЖД, по словам известного журналиста Дениса Бигуса, он и связанные с ним компании "растендерили" около 800 млн грн по старому курсу. Также свое возмущение назначением Кривопишина в советники выразил министр инфраструктуры Владимир Омелян, неоднократно обвинявший Алексея Мефодиевича в коррупционных деяниях. Невзирая на это, Кривопишин успешно справляется со своей задачей - координацией транспортной жизни столицы. Его опыту можно только позавидовать, после руководства железной дорогой столичная транспортная инфраструктура может показаться детским лепетом. Одно можно сказать: старый друг лучше новых двух - это о Кривопишине. Впрочем, его публичные инициативы, коих не так уж и много, остались только на словах. Еще год назад он обещал реализовать проект туннеля, который протянется от Московской площади, через Ботсад, Дарницкий мост, чтобы соединить правый и левый берег. Грозился бывший железнодорожник достроить Подольский мост, но в итоге решил словами ограничиться, и с тех пор - ни слуху ни духу.

Павел Рябикин

Павел Борисович далеко не последний человек в столице, невзирая на то, что вместе с Никоновым сдал пост заместителя главы КГГА более полутора лет назад. Немного предыстории: Рябикин - депутат Верховной Рады третьего, пятого и седьмого созывов, фракция "УДАР", с 2005 по 2006 гг. - замминистра транспорта и связи. 2009-2010 гг. - посол Украины в Дании.

 

Павел Борисович давний друг и соратник киевского городского главы, еще с начала 2000-х, времен близкой дружбы братьев Кличко с руководителем управления делами Леонида Кучмы Игорем Бакаем. Рябикин долгое время после отставки сохранял определенное влияние в сфере градостроительства и архитектуры, хотя начинал он с прямого кураторства Дмитрия Белоцерковца, после ухода с должности оставил за собой возможность консультационно-наставнического характера. Как неоднократно указывали СМИ, Рябикин имеет интерес в ресторанном бизнесе, известная столичная явка в переулке Музейном, 4, ресторан SANPAOLO - это его проект, место сбора столичного бомонда, политических элит и бизнесменов. Но господин Рябикин заметно поубавил во влиянии на жизнь города после назначения на пост директора аэропорта "Борисполь". Понятное дело, когда с тобой ведет информационную войну крупнейший лоу-кост Европы, когда после хакерской атаки пять дней не работают табло с расписанием авиарейсов аэропорта, ларьки и летние террасы ресторанов отходят даже не на второй план.

Богдан Баласинович

Начальник отдела аналитической работы управления КГГА, советник мэра Виталия Кличко. Такая сегодня должность в городской администрации у бывшего советника Николая Азарова и помощника нардепа от Партии регионов Юлии Левочкиной.

 

Многие журналисты выражают негодование, что, мол, мэр Кличко много времени проводит заграницей, некоторые, наоборот, видят в этом позитив, отмечая, что он таким образом привлекает инвестиции в зарубежных поездках. Хорошо это или плохо - будем рассуждать в другом материале, сегодняшняя статья не об этом. Стоит отметить, что именно Богдан Баласинович отвечает за международный график Виталия Кличко. Все послы, работающие в Украине и желающие попасть на прием к мэру Кличко, процедурно обращаются через Баласиновича. Что же касается рабочих визитов мэра, участия в конференциях, форумах - это тоже к нему. Баласинович отвечает за международные поездки Кличко под ключ. От двери до двери. Он формирует график встреч, принимает решения о назначении аудиенций, участвовать в MIPIM в Ницце или в съезде Международной ассоциации мегаполисов в Монреале - все это в его зоне ответственности. Учитывая уровень занятости мэра Кличко в международных мероприятиях, влияние Баласиновича очень значительно и, что немаловажно, - у него нет даже потенциальных конкурентов в этой сфере деятельности столичного градоначальника.

Остальные члены команды Кличко пока не сумели набрать достаточного веса для того, чтобы играть ключевые роли в теневых схемах Киева. Тем не менее подковерная борьба за влияние в окружении мэра не прекращается ни на минуту, и каждый из заместителей и неформальных советников Кличко жаждет получить свой кусок при распределении доходов Киева. Что примечательно, весь этот процесс никогда не получит широкой огласки, однако любое решение этих, казалось бы, маловлиятельных фигур в разы перевешивает все, что говорит или делает Виталий Кличко. А потому возникает закономерный вопрос: что эти люди готовят для Киева и в чьих же руках на самом деле сосредоточена власть в украинской столице?
 

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04.07 В Укра­ине все еще есть груп­па оли­гар­хов, пы­та­ю­щих­ся про­ти­во­сто­ять ре­фор­мам - Мин­га­рел­ли

04.07 Пред­став­ле­ние на Дов­го­го со­дер­жит су­ще­ствен­ные не­до­стат­ки, бу­дет на­прав­ле­но спи­ке­ру Ра­ды - ре­ше­ние ре­гла­мент­но­го ко­ми­те­та

04.07 Бой за се­рую зо­ну. Что про­ис­хо­дит под Ка­мен­кой

04.07 Сле­ду­ю­щее пред­став­ле­ние Лу­цен­ко мо­жет быть на Ба­ку­ли­на

04.07 Сколь­ко еще нар­де­пов вос­поль­зу­ют­ся схе­мой Ле­щен­ко-Дей­дея

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08:43 Бес­про­вод­ная за­ряд­ка элек­тро­мо­би­лей во вре­мя дви­же­ния мо­жет ско­ро стать ре­аль­но­стью

05.07 Ев­ро­ко­мис­сия одоб­ри­ла по­гло­ще­ние Opel кон­цер­ном PSA

05.07 Уль­тра­зву­ко­вой ска­нер от­пе­чат­ков паль­цев в про­то­ти­пе Vivo ра­бо­та­ет до­воль­но пло­хо

05.07 Honda по­ка­за­ла по­душ­ку без­опас­но­сти для мо­то­рол­ле­ров

05.07 Ком­па­ния Volvo ре­ши­лась на пол­ную элек­три­фи­ка­цию мо­дель­но­го ря­да

05.07 15 сбыв­ших­ся пред­ска­за­ний Бил­ла Гейт­са

05.07 Ха­ке­ры взло­ма­ли од­ну из круп­ней­ших бирж крип­то­ва­лю­ты

05.07 Google пред­ла­га­ет осна­щать смарт­фо­ны та­ч­па­дом на тыль­ной сто­роне

04.07 NASA на­не­сёт по асте­ро­и­ду «ки­не­ти­че­ский удар»

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

04.07 SpaceX впер­вые по­втор­но ис­поль­зо­ва­ла кос­ми­че­ский гру­зо­вик Dragon для пе­ре­воз­ки гру­зов на МКС

04.07 Со­зда­те­лей ав­то­бу­са, под ко­то­рым мо­гут ез­дить ав­то­мо­би­ли, по­до­зре­ва­ют в мо­шен­ни­че­стве

04.07 Са­мый мощ­ный Porsche 911 в ис­то­рии: 700 сил и 2,8 се­кун­ды до «сот­ни»

04.07 Huawei, SAIC Motor и China Mobile по­ка­за­ли ди­стан­ци­он­ное управ­ле­ние ав­то­мо­би­лем по се­ти 5G

03.07 Ана­ли­тик: Apple вы­пу­стит смарт-оч­ки Apple Glasses к 2020 го­ду

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04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

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