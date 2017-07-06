Украина усиливает границы в Приднестровской части

Украинское правительство приняло решение о распространении плана усиления границы на ее Приднестровскую часть.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время проведения встречи с делегацией Киевской ассоциации военных атташе и военных атташе более 30 иностранных государств.

По его словам, сейчас идет завершение обустройства Харьковской части границы в рамках программы "Европейский вал", начинаются работы в Сумской и Луганской областях.

"Правительство приняло решение о распространении плана усиления границы на Приднестровскую часть. Госпогранслужба уже обращает большое внимание на этот регион. Недавно там было размещено подразделение Нацгвардии, планируем развертывание подразделений Нацполиции. Мы безусловно будем наращивать там силы", - добавил первый заместитель главы МВД.

Как сообщали Українські Новини, при посещении российских городов украинцам нужно зарегистрироваться в МВД РФ в течении суток.

35% россиян считают, что с Украиной нужно установить визовый режим.

