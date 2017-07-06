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Данилюк сомневается в готовности МВФ снять условие о земельной реформе для получения Украиной очередного транша
22:57 05.07.2017 |
Министр финансов Александр Данилюк сомневается в готовности Международного валютного фонда (МВФ) снять условие о земельной реформе для получения очередного транша.
Об этом он заявил в комментарии Українським Новинам.
"МВФ вряд ли снимет земельную реформу как prior action (первоочередное действие)" - сказал он.
При этом он отметил, что вопрос о земельной реформе сейчас обсуждается с МВФ, но решения фонда пока нет.
Как сообщали Українські Новини, Украина ожидает пятый транш от Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов осенью.
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