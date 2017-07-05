Как Лозовой окончательно превратил е-декларирование во фрик-шоу

Виталий ДЯЧЕНКО, Деловая столица

Развязка новой серии юридически-политического ситкома, организованного генпрокурором Юрием Луценко на тему снятия неприкосновенности с "великолепной шестерки" нардепов, оказалась напрочь лишенной интриги.

Тем не менее драматургия рассмотрения Регламентным комитетом представления на нардепа-"радикала" Андрея Лозового не подвела. Любое действо с участием политических друзей Олега Ляшко - это практически гарантированный "цирк на дроті". Заседание комитета было обильно приправлено шутками разной степени веселости, сарказмом, размышлениями о религиозных чувствах и демонстрацией вещественных доказательств, ну и дискуссиями в стиле "сам дурак".

То, что комитет не посчитает доказательства вины нардепа обоснованными, было более чем предсказуемо, учитывая предыдущие серии ситкома о неприкосновенности, посвященные Евгению Дейдею и Олесю Довгому. Тем не менее представленное стране действо позволяет сделать несколько достаточно симптоматичных наблюдений.

Первое. Отношение наших политиков к электронному декларированию своих доходов, к серьезному по идее и ответственному занятию балансирует где-то между плохо скрываемым раздражением и фарсом. Наши публичные политики не только декларируют что попало, но и, похоже, просто не хотят понимать, чему место в документе строгой финансовой отчетности, а чему - нет. Обвиняемый в неуплате налогов г-н Лозовой, как известно, задекларировал кучу разного никем не оцененного имущества вроде мощей святых, коллекции холодного оружия, икон и других полезных в хозяйстве вещей. Притом что декларированию подлежат исключительно предметы, стоящие более 121 тыс. грн. А когда Фискальная служба не без определенной логики решила, что раз предмет задекларирован, то и стоить должен не менее определенной законом суммы, с которой нужно заплатить налог, Лозовой тут же возразил, что его мощи "бесценны" как высокодуховные предметы, не могут стоить реальных денег и не подлежат налогообложению.

На возражения, а зачем было так безответственно себя вести, декларируя неоцененные предметы, Лозовой отвечал что-то вроде того: раз для меня лично это бесценная духовная ценность, то и в декларации быть должна. И Лозовой в нашем парламенте такой не один - любителей осознанно превратить декларации в фарс, чтобы заодно и вещи несколько более ценные, чем вилы и мощи, не так бросались людям в глаза.

Второе. Наши политики не отказывают себе в удовольствии спекулировать на духовных, семейных, национальных, религиозных и других нежных чувствах везде, где это только возможно, и особенно там, где им грозит, пусть даже и не слишком вероятная, уголовная ответственность. Почти половину заседания комитета Лозовой кричал о святотатстве Луценко, который оскорбляет религиозные чувства верующих своим стяжательством к его святым мощам. И святого у Луценко ничего нет, и на страшном суде ему не сладко придется, и над чувствами верующих он издевается... Для полноты религиозного катарсиса не хватало лишь разверзнувшихся небес и божественной длани, ну и Гиены огненной со скрежетом зубовным для комплекта. Какое отношение имеют личные религиозные переживания Лозового к проблеме уплаты налогов - вопрос, конечно же, риторический.

И Лозовой в данном случае совсем не исключение. То, что наши политики постоянно играют на чувствах собственных избирателей, игнорируя логику и здравый смысл, - штука давно уже привычная и отказываться от нее, похоже, никто не собирается.

Третье. Любую политическую деятельность, осуществляемую в присутствии телекамер и журналистов, наши политики непременно превращают в фестиваль пиара и саморекламы. Большинство присутствовавших на заседании комитета не отказались от возможности выступить перед телекамерами с политическими прокламациями сомнительной степени важности и крайне далекими от сути рассматриваемого вопроса, чем постоянно затягивали заседание по времени и отвлекали внимание присутствующих от предмета рассмотрения. Депутаты говорили о том, какая вообще плохая вещь эта их депутатская неприкосновенность, как давно ее нужно отменить вообще, хотя все давно убедились, что голосов для этого в парламенте все равно не будет. Говорили, как важна прозрачность и честность и о многом другом из разряда самовосхваления и уничижения оппонентов.

Ну и напоследок, четвертое. В тотально коррумпированной стране, каковой, к сожалению, остается Украина, лучшей методологии защиты от обвинений в коррупции, чем "сам дурак" просто не придумаешь. Вместо того чтобы внятно пояснить происхождение своих задекларированных богатств, Лозовой начал рассказывать, что не такой уж он и богатый по сравнению с тем же Луценко. Дескать, у того и дом побольше и коллекция холодного оружия тоже есть, и, вообще-то, НАБУ нужно не святыми мощами интересоваться, а самого генпрокурора проверить, не слишком ли богато тот живет. У наших избирателей подобные аргументы всегда имеют успех. И пока большинство наших политиков будут продолжать записывать свои активы на жен и тещ и не начнут внятно пояснять, откуда вся та роскошь, в которой они живут, всякая антикоррупционная деятельность в нашей стране будет напоминать большой и бессмысленный фарс.

