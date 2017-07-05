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Бой под Песками. Что задумал Путин перед G20
16:22 05.07.2017 |
Под Донецком происходят довольно важные события накануне встречи Путина с Трампом.
Участок фронта под Донецком (Пески-Опытное-Донецкий аэропорт-Спартак) в ближайшее время может выйти на первый план в зоне АТО. И не только за активные боевые действия, атмосфера которых в последнее время здесь обостряется. Пески, похоже, будут использованы в уже привычном для российской стороны и боевиков трюке перед важными переговорами.
Обычно перед встречами в Минском формате (сегодня, кстати, проходит заседание Трехсторонней группы), нормандскими встречами и важными переговорами, которые касаются Донбасса, в зоне АТО происходит нечто ужасное. Осенью 2016-го террористы увеличили количество обстрелов перед встречей в нормандском формате. В 2015-м году произошел теракт под Волновахой, который был нужен террористам, чтобы остановить возможное продвижение ВСУ под Степным, но российская сторона обвиняла в нем Украину. Это произошло, в частности, перед Давосом.
Сейчас под Песками боевики активизировались и обстреливают позиции ВСУ, в частности 72-й бригады из 120-мм минометов. Недавно террористы даже заявили, что неподалеку от этого села взяли в плен майора 128-й горскопехотной бригады. Выложили видео.
В 128-й бригаде все опровергли. Заместитель командира бригады Евгений Бондарь отметил, что данных о бойцах попавших в плен не поступало, а представитель штаба АТО Антон Миронович заверил журналистов, что 128-я бригада не ведет боев вблизи Песков.
Впрочем, на этом ситуация не завершилась. Боевики и российские СМИ продолжили крутить ситуацию. У пленного майора, имя которого так и не озвучили, нашли в кармане флешку с секретной информацией о планах ВСУ пойти в наступление в районе Песков. Мол, провокации перед G20. И после получения этих свидетельств, внимание - его отпустили.
В этой истории абсурдно все. Во-первых, то, что фамилии пленного так и не озвучили - еще и отпустили. Он может быть кем угодно, даже переодетым боевиком. Отсутствие фамилии в СМИ - не является характерным для боевиков, которые едва ли не ежедневно называют фамилии командиров ВСУ, которые якобы отдают приказы на обстрел населенных пунктов "Л-ДНР". Во-вторых, секретная информация в кармане на флешке. Взять в плен майора могли исключительно во время выполнения боевого задания. И на это задание флешки с секретным приказом не берут. Это известно каждому, кто хотя бы срочку отслужил, не говоря уже об офицерах. Работу ДРГ в этом районе, которая смогла бы вывезти офицера, можно исключить. Конечно, боевики еще в мае и в июне достаточно часто выдвигались к позициям ВСУ из района Жабуньков, но наши бойцы давали отпор. Пропустить ДРГ и позволить взять в плен кого-то из бойцов выглядит утопией. Это все больше похоже на то, что "секретный план" напечатан самими боевиками. Хотя, после того, как "майора отпустили", о другом и говорить не стоит.
Вот эта карта боевых действий вполне соответствует ситуации на клочке рядом с Песками. Ранее мы писали о ходе боев в районе Донецкого аэропорта. Действительно, наступление ВСУ в район Жабуньков выглядело логичным, поскольку из Жабуньков постоянно доставалось нашим ребятам.
В "секретном приказе", опубликованном террористами, речь идет о продвижении наших военных, однако речь идет об использовании артиллерии, что является прямым нарушением "Минска". Самое главное сейчас - это нарушение так называемого "хлебного перемирия". И такой приказ в этих условиях не представляется возможным - штабные офицеры, командиры бригад - они на это не пойдут. Такое развитие событий в теории возможно исключительно в случае постоянного огня по нашим позициям. Тогда в ответ боевикам действительно достанется. Однако пророссийская сторона пытается показать, что ВСУ готовят провокацию в G20. Логика, по мнению врага - напомнить нам о себе в переговорах "за Украину без Украины". Речь идет о встрече Путина с Трампом, на которой вряд ли будут решаться какие-то серьезные вопросы.
"Наступление ВСУ" должно начаться завтра, 6-го июля. Встреча Путина и Трампа состоится 7-го июля. Важно, что сегодня утром и в эти обеденные часы в районе Песков длится бой. Террористы активизировались, обстреливают позиции ВСУ из минометов, причем довольно активно. По данным Depo.ua, в ход пошло тяжелое вооружение. Вполне возможно, что боевики таким образом напрашиваются на обстрелы в ответ, который будет освещен российскими СМИ и об этом теоретически должны поговорить Трамп и Путин. Украина же будет представлена в негативном свете. Сейчас ВСУ отвечают на провокации из стрелкового оружия. Приказа на ответный огонь из тех же минометов не поступало. За соблюдением "хлебного перемирия" следит командование. Как правильно действовать в такой ситуации? С военной точки зрения - ударить в ответ. С геополитической - ожидать. Однако, какие дивиденды принесет боевикам или России шум вокруг возможной "ответки" ВСУ перед G20? Вряд ли бы это что-то изменило в ситуации на Донбассе.
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