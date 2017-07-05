Финансовые новости
- |
- 05.07.17
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Представление на Лозового законное и мотивированное, но недостаточно обоснованное - решение регламентного комитета
16:00 05.07.2017 |
Регламентный комитет Верховной Рады признал законным и мотивированным, но недостаточно обоснованным представление генерального прокурора о даче парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Андрея Лозового (фракция Радикальной партии).
"Комитет считает, что представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Андрея Лозового... является законным и мотивированным, поскольку инициировано и подано надлежащим субъектом представления, однако является недостаточно обоснованным", - зачитал вывод комитета его руководитель Павел Пинзеник на заседании в среду.
Как сообщалось, представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Представление также поступило и в отношении А.Лозового.
Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что А.Лозовой подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млн грн.
В свою очередь, А.Лозовой расценивает представление генпрокурора на снятие с него депутатской неприкосновенности как месть за то, что не голосовал за назначение Ю.Луценко на должность генпрокурора, но просит регламентный комитет дать согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности.
Утром 5 июня перед заседанием регламентного комитета Ю.Луценко в ходе общения с журналистами подчеркнул, что оба рассмотренных накануне комитетом представления на лишение депутатской неприкосновенности Евгения Дейдея и Олеся Довгого были переданы с выводами комитета спикеру парламента для дальнейшего рассмотрения нардепами в зале заседаний.
"Комитет считает, что во вчерашнем разборе были выявлены, как они пишут, существенные недостатки (в представлении на О.Довгого - ИФ), но, тем не менее, вопрос рекомендуется рассмотреть в зале. Аналогичное решение и относительно Дейдея", - сказал генпрокурор.
"Эти выводы предоставлены председателю Верховной Рады для внесения на рассмотрение сессионного зала. Таким образом, ни одно из моих представлений не отклонено... Оба представления, согласно решению комитета, должны быть рассмотрены в Верховной Раде", - подчеркнул генпрокурор и выразил надежду, что аналогичные решения будут приняты по всем внесенным им представлениям: " Надеюсь, что так будет по всем шести представлениям".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бой под Песками. Что задумал Путин перед G20
|Представление на Лозового законное и мотивированное, но недостаточно обоснованное - решение регламентного комитета
|Международные резервы НБУ в июне увеличились на 2% до $17,9 млрд
|Эксперты доказали, что целью вируса Petya.A была именно Украина
Эксперты изучили зараженный модуль и обнаружили там несколько дополнительных классов, основной - под названием MeCom. И в нем - переменную, которая доказывает, что вирус писали именно для Украины, - она называется EDRPOU, и записывается туда код ЕДРПОУ.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сунь Цзы против Клаузевица: где была ключевая ошибка Кремля
|Премьер Индии начал исторический визит в Израиль
|Правоохранители предотвратили кибератаку вируса Petya.A 4 июля, - Аваков
|В Турции Мустафа Джемилев провел встречу с Эрдоганом
|НАБУ и САП представили доказательства незаконного обогащения Дейдея
|Курс доллара на межбанке 4 июля вырос из-за сезонного фактора
Это интересно
|Huawei, SAIC Motor и China Mobile показали дистанционное управление автомобилем по сети 5G
|Аналитик: Apple выпустит смарт-очки Apple Glasses к 2020 году
|Вор, похитивший биткойны у других киберпреступников, признал свою вину
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|В новой Audi A8 появится массаж ног
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей