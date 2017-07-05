Представление на Лозового законное и мотивированное, но недостаточно обоснованное - решение регламентного комитета

Регламентный комитет Верховной Рады признал законным и мотивированным, но недостаточно обоснованным представление генерального прокурора о даче парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Андрея Лозового (фракция Радикальной партии).

"Комитет считает, что представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Андрея Лозового... является законным и мотивированным, поскольку инициировано и подано надлежащим субъектом представления, однако является недостаточно обоснованным", - зачитал вывод комитета его руководитель Павел Пинзеник на заседании в среду.

Как сообщалось, представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Представление также поступило и в отношении А.Лозового.

Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что А.Лозовой подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млн грн.

В свою очередь, А.Лозовой расценивает представление генпрокурора на снятие с него депутатской неприкосновенности как месть за то, что не голосовал за назначение Ю.Луценко на должность генпрокурора, но просит регламентный комитет дать согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности.

Утром 5 июня перед заседанием регламентного комитета Ю.Луценко в ходе общения с журналистами подчеркнул, что оба рассмотренных накануне комитетом представления на лишение депутатской неприкосновенности Евгения Дейдея и Олеся Довгого были переданы с выводами комитета спикеру парламента для дальнейшего рассмотрения нардепами в зале заседаний.

"Комитет считает, что во вчерашнем разборе были выявлены, как они пишут, существенные недостатки (в представлении на О.Довгого - ИФ), но, тем не менее, вопрос рекомендуется рассмотреть в зале. Аналогичное решение и относительно Дейдея", - сказал генпрокурор.

"Эти выводы предоставлены председателю Верховной Рады для внесения на рассмотрение сессионного зала. Таким образом, ни одно из моих представлений не отклонено... Оба представления, согласно решению комитета, должны быть рассмотрены в Верховной Раде", - подчеркнул генпрокурор и выразил надежду, что аналогичные решения будут приняты по всем внесенным им представлениям: " Надеюсь, что так будет по всем шести представлениям".

