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Международные резервы НБУ в июне увеличились на 2% до $17,9 млрд
15:23 05.07.2017 |
Международные резервы Национального банка в июне увеличились на 2% до 17,97 млрд долларов по сравнению с маем.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
За шесть месяцев текущего года они выросли на 16%, в том числе за июнь - на 2%.
"Благоприятная ситуация на внешних рынках позволила Национальному банку и в дальнейшем покупать валюту для пополнения международных резервов, не создавая при этом помех для укрепления гривны. Во время интервенций в прошлом месяце Национальный банк купил 301,6 млн долларов (из них 101 млн долларов - по интервенциями в форме запроса лучшего курса). В то же время объем проданной по интервенциям валюты составил 1,4 млн долларов. Ни одного аукциона по продаже валюты в июне не проводилось, продажа валюты осуществлялась путем интервенций в по единому курсу для поддержки функционирования межбанковского валютного рынка, временно дезорганизованного из-за недавней кибератаки", - отметили в НБУ.
Таким образом, объем чистой покупки валюты Национальным банком в прошлом месяце составил 300,2 млн долларов.
В то же время средства из резервов использовались для осуществления платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте в сумме 5,8 млн долларов.
По состоянию на 1 июля объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году международные резервы НБУ увеличились на 17% до 15,5 млрд долларов.
Нацбанк прогнозирует увеличение резервов на конец года до 20,8 млрд долларов.
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