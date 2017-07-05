Почему Донецк становится зоной полноценных боевых действий

Несмотря на "хлебное перемирие", на Донбассе продолжаются боевые действия.

Depo.ua продолжает отслеживать ситуацию вокруг войны на Донбассе. И хотя уровень напряжения в последние дни заметно снизился, все равно боевики продолжают свои коварные обстрелы, в результате которых продолжают гибнуть украинские воины.

Особенно жарко в последние дни в придонецкой части линии фронта - по линии ЯБП - Спартак. И хоть реактивная артиллерия при этом не применяется, зато активно используются гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы, а кое-где даже БМП. При этом каждый из обстрелов длился в среднем от часа до двух.

Оборону здесь держит 72-я отдельная механизированная Красноградско-Киевская бригада (72-я ОМБр), которая страдает от обстрелов донецких террористов не только в Песках, но и в Каменце под Авдеевкой, куда террористы также бьют с территории Донецка.

Вообще, Донецк играет важную роль не только потому, что это административный центр и так называемая "столица" так называемой "ДНР". Во времена глобального гибридного терроризма, частью которого есть по всем признакам нынешняя военная агрессия России на Донбассе, Донецк - это крупная прифронтовая площадка с плотной жилой застройкой, из которой можно почти безнаказанно вести обстрелы подконтрольных Киеву территорий - как военных позиций, так и мирных поселений. Чем, собственно, и занимаются в течение трех последних лет террористы "ДНР".

И до недавнего времени эти обстрелы действительно проходили для них почти безнаказанно, ведь с украинской стороны линии фронта хорошо понимают: какими бы "ватными" не были жители Донецка, но это, прежде всего, мирные жители, которых террористы используют для прикрытия.

В связи с этим долгое время Вооруженные силы Украины не отвечали на обстрелы, которые ведутся с границ самого Донецка. Такая ситуация террористов не устраивала (видимо, они рассчитывали на ответный огонь, чтобы потом показать на Ростов разрушения после обстрелов укропов), поэтому они даже обустроили на западных окраинах города огневые точки, направленные на восток, с которых били как по Донецку, так и по Макеевке.

Например, жители Киевского района Донецка давно вычислили и выложили в интернет координаты огневой точки на западной окраине города, которая направлена на восток и из которой боевиками неоднократно велся обстрел жилых районов города. Это шахта "Октябрьский рудник" в Донецке, которую контролируют террористы (справа на фото виден железнодорожный вокзал).

Однако, время не стоит на месте, и украинская армия хоть и не так быстро, как всем нам хотелось бы, но все же модернизируется и совершенствуется. И как-то так совпало, что появление у украинских артиллеристов планшетных компьютеров со специальными программами наведения огня совпало с началом ликвидации огневых точек боевиков на территории густонаселенных городов.

Мы уже писали о том, как "гасили" огневые точки боевиков в Донецке. Например, 14 июня боевики весь день вели огонь с территории завода "Точмаш" что на Путиловце (промзонная часть Киевского района), а следующей же ночью поймали прилет украинской арты, который полностью разрушил огневую точку, не учинив при этом жертв среди мирного населения.

Но не единственной артой, как говорится. 22 июня в районе Ветковских прудов (Киевский район Донецка) прогремел взрыв, и над городом поднялся небольшой "гриб" черного цвета, который растаял через 10 минут. По свидетельствам очевидцев, взрыв был слишком мощным, как для мины или артиллерийского снаряда. Скорее всего, имел место подрыв чего-то взрывоопасного (например, состава с боеприпасами или горючим).

Потом был взрыв на территории Торгового института ДНУ, который сначала террористы пытались выдать за естественный катаклизм ("подмыв несущих конструкций из-за сильных ливней"), но когда доказательств стало слишком много - смирились с версией о подрыве.

А буквально вчера, 4 июля, местные жители обнаружили на улице Щорса в жилом секторе, вблизи Пищевого колледжа, взрывное устройство с дистанционным управлением. Кроме того, в районе "ДонецкСити" горожане слышали громкий взрыв, после которого исчезла мобильная связь. Пресс-служба террористов поспешила списать это на деятельность укроДРГ, хотя не совсем понятна цель подрыва Пищевого колледжа.

В целом же отношения ВСУ и террористов Донецка уже приобретают признаки определенной стабильности и в них прослеживается четкая закономерность: сначала террористы с огневых позиций, расположенных на территории города, обстреливают подконтрольные Киеву территории, потом украинские воины путем вылазок в тыл врага, или точной работой оборудованной планшетами артиллерии "гасят" эти огневые точки, и на некоторое время в этом районе наступает тишина. А потом все повторяется по новому.

Судя по всему, украинские воины нащупали единственный действенный аргумент, который понимают террористы - аргумент силы. Ведь, как показывают события последних недель: можно сколько угодно договариваться о перемирии и объявлять различные режимы тишины, но пока боевики не получат "по шапке" - они не утихомирятся.

Также нельзя не отметить и другой аспект. Если ранее огневые точки на территории Донецка были преимуществом террористов перед ВСУ, то в последнее время это утверждение стало достаточно спорным. Такими темпами скоро может дойти до того, что густонаселенный Донецк в прифронтовой зоне станет не преимуществом, а обузой для террористов "ДНР".