Финансовые новости
- |
- 05.07.17
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Турции Мустафа Джемилев провел встречу с Эрдоганом
Сегодня, 4 июля, в Турции прошла встреча лидера крымских татар Мустафы Джемилева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Меджлиса крымскотатарского народа.
Во время встречи, которая длилась более часа, Мустафа Джемилев рассказал о текущей ситуации в Крыму, сложившейся с правами человека в связи с преследованиями крымских татар и других граждан Украины, несогласных с незаконной аннексией полуострова Российской Федерацией. Лидер крымских татар отметил необходимость безотлагательного освобождения всех политических заключенных Кремля и отмены запрета на въезд в Крым представителей Меджлиса крымскотатарского народа.
Мустафа Джемилев также подчеркнул положительные сдвиги в обеспечении прав крымскотатарского народа в Украине, поздравив инициативу Президента Украины Петра Порошенко по наработке изменений в Конституцию Украины в части статуса Автономной Республики Крым.
В свою очередь глава Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заверил Джемилева в беспрекословной поддержке крымскотатарского народа со стороны Турецкого государства. Президент Турции отметил стойкость своей позиции относительно нерушимости территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Он сообщил, что властью Турции принимаются меры по недопустимости посещения крымских портов турецкими судами.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эксперты доказали, что целью вируса Petya.A была именно Украина
Эксперты изучили зараженный модуль и обнаружили там несколько дополнительных классов, основной - под названием MeCom. И в нем - переменную, которая доказывает, что вирус писали именно для Украины, - она называется EDRPOU, и записывается туда код ЕДРПОУ.
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Донецк становится зоной полноценных боевых действий
|Сунь Цзы против Клаузевица: где была ключевая ошибка Кремля
|Премьер Индии начал исторический визит в Израиль
|Правоохранители предотвратили кибератаку вируса Petya.A 4 июля, - Аваков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НАБУ и САП представили доказательства незаконного обогащения Дейдея
|Курс доллара на межбанке 4 июля вырос из-за сезонного фактора
|МВФ отложил выделение пятого транша Украине - Bloomberg
|Кабмин снял ограничения, сдерживающие расчеты по мобильному телефону
|Представление на Довгого содержит существенные недостатки, будет направлено спикеру Рады - решение регламентного комитета
|Кабмин намерен оставить в госсобственности 15 особо важных предприятий
|Кабмин предлагает в 2 раза сократить срок подготовки предприятия к приватизации
Это интересно
|Вор, похитивший биткойны у других киберпреступников, признал свою вину
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|В новой Audi A8 появится массаж ног
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей
|iPhone 8 показали на видео со всех сторон
|Эксперты: вирусу Petya ваши деньги были не нужны