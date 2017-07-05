В Турции Мустафа Джемилев провел встречу с Эрдоганом

Сегодня, 4 июля, в Турции прошла встреча лидера крымских татар Мустафы Джемилева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Меджлиса крымскотатарского народа.

Во время встречи, которая длилась более часа, Мустафа Джемилев рассказал о текущей ситуации в Крыму, сложившейся с правами человека в связи с преследованиями крымских татар и других граждан Украины, несогласных с незаконной аннексией полуострова Российской Федерацией. Лидер крымских татар отметил необходимость безотлагательного освобождения всех политических заключенных Кремля и отмены запрета на въезд в Крым представителей Меджлиса крымскотатарского народа.

Мустафа Джемилев также подчеркнул положительные сдвиги в обеспечении прав крымскотатарского народа в Украине, поздравив инициативу Президента Украины Петра Порошенко по наработке изменений в Конституцию Украины в части статуса Автономной Республики Крым.

В свою очередь глава Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заверил Джемилева в беспрекословной поддержке крымскотатарского народа со стороны Турецкого государства. Президент Турции отметил стойкость своей позиции относительно нерушимости территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Он сообщил, что властью Турции принимаются меры по недопустимости посещения крымских портов турецкими судами.