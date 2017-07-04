Кабмин снял ограничения, сдерживающие расчеты по мобильному телефону

Кабинет министров Украины урегулировал вопрос возврата неиспользованных средств абоненту мобильной связи, тем самым сняв барьеры для развития расчетов с помощью мобильного телефона.

"Рынку мобильных платежей быть. Сегодня правительство упразднило важный барьер, который сдерживал возможности расчетов с помощью мобильного телефона, ведь на услуги мобильной связи начисляется пенсионный сбор. Вот и надо было урегулировать механизм возврата этих средств, если оплата с мобильного не связана с оплатой услуг телекома. Теперь это препятствие устранено", - написал на своей странице в сети Facebook первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Глава Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук, в свою очередь добавил, что, очень скоро в Украине мобильным телефоном можно будет пользоваться как кошельком.

"Интересно, кто скорее введет такую возможность для абонентов Kyivstar, Vodafone Ukraine, или может lifecell? К концу лета справитесь?", - написал он.

В пояснительной же записке к соответствующему документу указано, что в результате его принятия прозрачно и четко урегулирован вопрос возвращения операторами сотовой связи сумм оплаченных услуг (включая сумму сбора на обязательное государственное пенсионное страхование) пользователям услуг сотовой связи, а также соответствующего учета и учета таких возвратов в отчетности операторов сотовой связи. Кроме этого результатом принятия проекта постановления будет развитие мобильных платежей.

