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Представление на Довгого содержит существенные недостатки, будет направлено спикеру Рады - решение регламентного комитета
15:02 04.07.2017 |
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента признал наличие недостатков в представлении генерального прокурора Украины Юрия Луценко о предоставлении парламентом разрешения на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из группы "Воля народа" Олеся Довгого и направил его спикеру парламента Андрею Парубию.
"Комитет считает, что представление по предоставлению согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины О.Довгого, внесенное в Верховную Раду генеральным прокурором Ю.Луценко от 21 июня 2017 года № 06-294 содержит существенные недостатки в части обоснованности злоупотреблений депутатом О.Довгим должностными полномочиями на должности секретаря Киевского горсовета, а также в части умысла по поводу злоупотребления должностными полномочиями в интересах третьих лиц", - сообщил руководитель регламентного комитета Рады Павел Пинзеник в ходе заседания комитета во вторник.
Комитет принял решение направить председателю парламента А.Парубию этот вывод, представление и пояснение О.Довгого.
Вместе с тем, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в комментарии журналистам после заседания регламентного комитета выразил надежду, что в четверг, 13 июля Верховная Рада рассмотрит представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов.
Ю.Луценко также подтвердил позицию, озвученную ранее руководителем регламентного комитета Павлом Пинзеником, о том, что решение комитета по вопросу снятия неприкосновенности с народного депутата фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея дает возможность председателю парламента вынести данный вопрос на рассмотрение в сессионный зал.
"Я удовлетворен тем, что, в результате комитет оформил решение, которое дает возможность в законном порядке вынести вопрос на сессию Верховной Рады. Также я надеюсь, что сессия примет соответствующее решение", - добавил генпрокурор.
Генпрокурор подчеркнул, что необходимо отойти от практики детального разбора на комитете или пленарном заседании Рады доказательств по уголовным производствам, в которых фигурируют народные депутаты и в связи с которыми инициируют снятие неприкосновенности.
В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что в выводах профильного комитета по представлению на Е.Дейдея прослеживаются попытки перевести производство из уголовно-правовой плоскости в гражданскую.
"К сожалению, идёт перетягивание на себя функций даже не прокуратуры, следствия, а функции суда, что недопустимо. И оценку доказательствам должен давать только суд", - сказал он.
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