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Кабмин намерен оставить в госсобственности 15 особо важных предприятий
14:51 04.07.2017 |
Кабинет министров Украины намерен оставить в государственной собственности 15 особо важных предприятий, а также 363 объекта госсобственности, которые обеспечивают выполнение государством своих функций, выставив на продажу при этом 893 госактива.
Соответствующие нормы содержатся в утвержденном Кабинетом министров на заседании во вторник стратегическом видении управления государственными предприятиями.
«Наши государственные предприятия являются неисчерпаемым источником фискальных рисков. Финансовые проблемы государственных предприятий в конце концов становятся проблемами бюджета и высасывают средства, которые могли бы быть использованы на более важные вещи, чем спасение хронически неприбыльного бизнеса. Именно поэтому нам необходимо радикально сократить количество государственных предприятий, а часть передать в концессию», - отметил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
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