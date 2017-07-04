Кабмин намерен оставить в госсобственности 15 особо важных предприятий

Кабинет министров Украины намерен оставить в государственной собственности 15 особо важных предприятий, а также 363 объекта госсобственности, которые обеспечивают выполнение государством своих функций, выставив на продажу при этом 893 госактива.

Соответствующие нормы содержатся в утвержденном Кабинетом министров на заседании во вторник стратегическом видении управления государственными предприятиями.

«Наши государственные предприятия являются неисчерпаемым источником фискальных рисков. Финансовые проблемы государственных предприятий в конце концов становятся проблемами бюджета и высасывают средства, которые могли бы быть использованы на более важные вещи, чем спасение хронически неприбыльного бизнеса. Именно поэтому нам необходимо радикально сократить количество государственных предприятий, а часть передать в концессию», - отметил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.