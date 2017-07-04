Кабмин предлагает Раде упростить процесс приватизации госимущества

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде упростить процесс приватизации объектов государственного имущества.

Законопроект "О приватизации государственного имущества" был одобрен в ходе заседания правительства во вторник, 4 июля, передают Українські Новини.

Документ предусматривает распределение объектов на 2 группы - крупные, которых, по предварительным данным, будет 60, и остальные - объекты малой приватизации.

Объекты крупной приватизации будут продаваться с привлечением инвестиционного советника (инвестбанка), который будет заниматься изучением спроса и предлагать стартовую цену; объекты малой приватизации будут продаваться на онлайн-аукционах.

Основной целью законопроекта является внедрение мировых практик при продаже активов.

Предусматривается, что принятие документа позволит вывести конкуренцию за государственные активы на глобальный уровень и перейти к рыночному ценообразованию на объекты госсобственности, отойти от института оценки и определять цену объекта исключительно платежеспособным спросом.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров прогнозирует доходы от приватизации в 2018-2020 годах в размере 34,7 млрд гривен.

В 2016 году Фонд государственного имущества перечислил в государственный бюджет 188,9 млн гривен от приватизации государственного имущества.

Ранее Министр финансов Александр Данилюк выразил уверенность, что Верховная Рада утвердит пенсионную, земельную и приватизационную реформы до середины июля.