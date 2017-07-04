Европарламент одобрил расширение торговых преференций Украине

Европейский парламент одобрил расширение торговых преференций Украине.

Соответствующее решение приняли депутаты Европарламента на заседании во вторник, передают Українські Новини.

Рассчитанные на трехлетний период предлагаемые меры включают дополнительные квоты на импорт по нулевому тарифу для некоторых сельскохозяйственных продуктов ("квоты тарифных ставок" - 0%).

Данное решение по расширению квот касается меда (на 2,5 тыс. тонн), обработанных томатов (на 3 тыс. тонн), виноградного сока (на 500 тонн), пшеницы (65 тыс. тонн), кукурузы (на 625 тыс. тонн), круп и гранул некоторых зерновых (на 7,8 тыс. тонн), овса (4 тыс. тонн), ячменя (325 тыс. тонн).

Кроме того, решение предполагает полное снятие импортных пошлин на несколько промышленных товаров, таких как удобрения, красители, пигменты и другие окрашивающие вещества, обувь, медь, алюминий, а также оборудование для телевидения и звукозаписи.

При этом Украина будет обязана соблюдать те же принципы, что и в соответствии с соглашением об ассоциации, в частности уважение демократических принципов, прав человека и основных свобод и принципа верховенства права, а также постоянных усилий в борьбе с коррупцией и незаконной деятельностью.

До конца июля за расширение торговых преференций Украине должен проголосовать Совет ЕС.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2016 года Еврокомиссия одобрила решение об увеличении торговых преференций для Украины.

В начале мая комитет Европарламента по международной торговле одобрил расширение торговых преференций для Украины с некоторыми исключениями для сельскохозяйственной продукции.

Члены Европарламента, внося изменения в предложение Еврокомиссии, предложили исключить из перечня помидоры, пшеницу и сырье для удобрений.

20 июня комитет частично увеличил торговые преференции для аграрной и пищевой продукции из Украины.

21 июня Верховная Рада призвала Европарламент принять законопроект о расширении торговых преференций для Украины без исключения ряда сельскохозяйственных продуктов.