Бой за серую зону. Что происходит под Каменкой

В последнюю неделю существенно обострилась ситуация вблизи Авдеевки. Речь идет о районе Крутой Балки и нашей Каменке. Террористы обстреливали позиции 72-й бригады из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, использовали танки, которые из Донецка стянули в Васильевку. Завязался настоящий бой за серую зону.

Известно, что позиции наших воинов под Каменкой обстреливали как с района Крутой Балки и Васильевки, так и из Верхнеторецкого, откуда работали в том числе и БМП. Продолжался бой за лесопосадку. Традиционно провокации террористов коснулись и мирного населения - снаряды ложились по самому селу Каменка.

Информация с фронта поступала противоречивая. По одним данным боевики потеряли 13 человек убитыми, были подбиты БМП и танк. Впрочем, сообщалось, что террористам удалось захватить лесопосадку.

Но, "Вернись живым" сообщили, что атаку удалось отбить, а боевики понесли потери - 18 убитых, 20 раненых и несколько единиц бронетехники.

Речь идет вот об этой лесопосадке.

Она считается серой зоной. Для террористов, безусловно, ее занятие является выгодным с точки зрения сдерживания потенциального наступления ВСУ на этом участке, а также в качестве плацдарма для собственного продвижения на Каменку, а также для ведения огня по ближайшим населенным пунктам и позициям ВСУ.

На сегодняшний день известно, что наступление боевиков провалилось. В частности, благодаря тому, что ВСУ получили приказ дать достойный отпор, что является редкостью во время "хлебного перемирия", когда в расположение наших войск приезжают тыловые офицеры, которые следят за выполнением "мира".

Наши воины сработали достаточно качественно, используя беспилотник, спрогнозировав действия врага и предупредив их огнем, с выдвижением вперед пехоты.

Стоит отметить, что война сегодня характеризуется не только позиционными боями, но и переходом в тыл. За примерами ходить далеко не нужно. Взрыв в Киеве и смерть офицера ГРУ Шаповала, подрыв сотрудников (полковника) СБУ в районе Константиновки, а еще ранее в Мариуполе. Удачные действия 93-й бригады под Желобком и взятие в плен боевиков, включительно с русским Агеевым, ликвидация на Донбассе одного из руководителей спецподразделения "Вымпел" ФСБ Черкашина, которая стала результатом действий спецназа ГРУ. ДРГ врага регулярно выдвигаются вперед едва ли не на всех участках фронта. Из последних, по нашим данным, это было под Павлополем, той самой Каменкой, Желобком.

Сейчас ситуацию под Каменкой спрогнозировать трудно. После существенных потерь террористы вряд ли пойдут снова вперед. Наступление ВСУ сейчас, скорее всего, так же исключено.