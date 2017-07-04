Финансовые новости
- |
- 04.07.17
- |
- 23:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Бой за серую зону. Что происходит под Каменкой
09:32 04.07.2017 |
В последнюю неделю существенно обострилась ситуация вблизи Авдеевки. Речь идет о районе Крутой Балки и нашей Каменке. Террористы обстреливали позиции 72-й бригады из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, использовали танки, которые из Донецка стянули в Васильевку. Завязался настоящий бой за серую зону.
Известно, что позиции наших воинов под Каменкой обстреливали как с района Крутой Балки и Васильевки, так и из Верхнеторецкого, откуда работали в том числе и БМП. Продолжался бой за лесопосадку. Традиционно провокации террористов коснулись и мирного населения - снаряды ложились по самому селу Каменка.
Информация с фронта поступала противоречивая. По одним данным боевики потеряли 13 человек убитыми, были подбиты БМП и танк. Впрочем, сообщалось, что террористам удалось захватить лесопосадку.
Но, "Вернись живым" сообщили, что атаку удалось отбить, а боевики понесли потери - 18 убитых, 20 раненых и несколько единиц бронетехники.
Речь идет вот об этой лесопосадке.
Она считается серой зоной. Для террористов, безусловно, ее занятие является выгодным с точки зрения сдерживания потенциального наступления ВСУ на этом участке, а также в качестве плацдарма для собственного продвижения на Каменку, а также для ведения огня по ближайшим населенным пунктам и позициям ВСУ.
На сегодняшний день известно, что наступление боевиков провалилось. В частности, благодаря тому, что ВСУ получили приказ дать достойный отпор, что является редкостью во время "хлебного перемирия", когда в расположение наших войск приезжают тыловые офицеры, которые следят за выполнением "мира".
Наши воины сработали достаточно качественно, используя беспилотник, спрогнозировав действия врага и предупредив их огнем, с выдвижением вперед пехоты.
Стоит отметить, что война сегодня характеризуется не только позиционными боями, но и переходом в тыл. За примерами ходить далеко не нужно. Взрыв в Киеве и смерть офицера ГРУ Шаповала, подрыв сотрудников (полковника) СБУ в районе Константиновки, а еще ранее в Мариуполе. Удачные действия 93-й бригады под Желобком и взятие в плен боевиков, включительно с русским Агеевым, ликвидация на Донбассе одного из руководителей спецподразделения "Вымпел" ФСБ Черкашина, которая стала результатом действий спецназа ГРУ. ДРГ врага регулярно выдвигаются вперед едва ли не на всех участках фронта. Из последних, по нашим данным, это было под Павлополем, той самой Каменкой, Желобком.
Сейчас ситуацию под Каменкой спрогнозировать трудно. После существенных потерь террористы вряд ли пойдут снова вперед. Наступление ВСУ сейчас, скорее всего, так же исключено.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин снял ограничения, сдерживающие расчеты по мобильному телефону
|Представление на Довгого содержит существенные недостатки, будет направлено спикеру Рады - решение регламентного комитета
|Кабмин намерен оставить в госсобственности 15 особо важных предприятий
|Кабмин предлагает в 2 раза сократить срок подготовки предприятия к приватизации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европарламент одобрил расширение торговых преференций Украине
|Земельная реформа до сих пор нарабатывается - Гройсман
«Мы занимались и занимаемся подготовкой закона об обороте земель. На самом деле всегда в Украине говорили о том, будет или не будет в Украине мораторий на землю. Я планирую предложить модель оборота земель в интересах украинских граждан», - сказал Гройсман.
|Генпрокуратура открыла дело о доведении ПриватБанка до неплатежеспособности - глава правления
|В Украине восстанавливается спрос на автокредиты
|Бой за серую зону. Что происходит под Каменкой
|"Схемы" и "скрутки": как справиться с махинациями в налогах
Это интересно
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|В новой Audi A8 появится массаж ног
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей
|iPhone 8 показали на видео со всех сторон
|Эксперты: вирусу Petya ваши деньги были не нужны
|Спутниковые войны: кому достанется небо над Европой?