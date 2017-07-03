Ссора за Донбасс: Как Тука с Жебривским воюют за кресло

Обоюдные обвинения чиновников в непрофессионализме - лишь ширма, за которой ведется реальная борьба за кресло председателя объединенной Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций.

Конфликт между заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгием Тукой и председателем Донецкой военно-гражданской администрации Павлом Жебривским наглядно продемонстрировал наличие достаточно серьезного противостояния внутри исполнительной вертикали. И хотя, на первый взгляд, вопрос вроде касается чисто экологической проблематики, без кулуарных политических разборок здесь не обошлось.

30 июня Тука выступил с неожиданным заявлением, что, мол, из-за экологической ситуации на Донбассе люди не смогут там жить в течение 10 лет, поэтому необходимо постепенно переселять оттуда местных жителей. "Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут в течение 10 лет", - заявил он. Правда, Тука почему-то так и не объяснил, как и куда он предлагает переселить более 1,5 млн. жителей, которые проживают на контролируемой Украиной территории Донбасса. Еще можно себе представить решение с выселением Авдеевки, откуда уже давно выехало едва ли не все население. А что делать с Мариуполем, Краматорском или Северодонецком? Одним словом, Тука действительно шокировал общественность, ведь на посту руководителя Луганщины он не отстаивал тезис о выселении жителей региона из-за того, что там противно пахнет или вода грязная.

Жебривский резко раскритиковал заявление заместителя министра. "Журналисты спрашивают, как бы я прокомментировал заявления Георгия Туки относительно экологического бедствия на Донбассе и необходимости отселения людей. Ответил так: иногда лучше молчать, чем говорить", - написал глава военно-гражданской администрации в Facebook. В ответ Тука обозвал Жебривского "политическим страусом". "Вместо того, чтобы решать на современном уровне вопросы водоочистки (например, для Мариуполя), значительно проще выдать комментарий "иногда лучше молчать". Только от замалчивания проблема не решится. И от того, что радиометром измерять уровень минерализации воды - тоже ничего не решится", - написал он. Не очень понятно, зачем Мариуполю водоочистка, если Тука хочет всех оттуда выселить...

Впрочем, цели и того, кому лучше помолчать, и того, кого обозвали "страусом", похоже, близки - удержаться у власти и даже расширить полномочия. По информации Depo.ua, в Администрации президента давно муссируется тема объединения Луганской и Донецкой военно-гражданских администраций. Эту идею озвучивал и Жебривский, которого называют главным лоббистом задумки. "По моему убеждению, правильно было бы сделать единую военно-гражданскую администрацию на две области. Руководитель этой военно-гражданской администрации должен быть не меньше уровня заместителя секретаря СНБО и в том числе членом правительства, чтобы безотлагательно те вопросы, которые есть на тех территориях, прорабатывать. Первым заместителем должен быть военный человек, который, безусловно, должен осуществлять военную операцию", - сказал Жебривский.

Пожалуй, не ошибемся, если скажем: председателем новой административной единицы он видит себя. А Тука понимает, что при подобных раскладах смысл министерства, где он работает заместителем министра, исчезнет.