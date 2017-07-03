Госбюджет-2017 за 6 мес. перевыполнен на 13,1% по доходам - Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в январе-июне 2017 года составили 394,87 млрд грн, что на 13,1%, или на 45,75 млрд грн, превышает показатели временного плана, сообщила Государственная казначейская служба в понедельник.

Согласно ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 129,24 млрд грн, или на 48,7%.

Госказначейство указывает, что в июне доходы составили 69,1 млрд грн по сравнению с 65,98 млрд грн в мае, что ниже рекордно высокого показателя в 85,03 млрд грн в апреле, достигнутого благодаря поступлению в спецфонд 29,7 млрд грн от спецконфискации и 10 млрд грн от Нацбанка.

Ведомство уточняет, что в июне этого года бюджет по доходам был перевыполнен на 10,7%, или на 6,68 млрд грн, а по отношению к июню прошлого года - на 48,9%, или на 22,69 млрд грн

Как указано в материалах, налоговые поступления за первую половину 2017 года увеличились к первой половине 2016 года на 18,1% - до 162,31 млрд грн, тогда как таможенные - на 32,2%, до 138,12 млрд грн. Временный план по ним был перевыполнен соответственно на 1,5% и 15,6%.

В июне поступления по налогам были ниже прошлогоднего значения на 13,1%, но выше плана на 6,1% и составили 20,69 млрд грн. Уже традиционно лучше обстоят дела на таможне, где был зафиксирован прирост на 35,7% к июню прошлого года и 17,4% к плану - 23,44 млрд грн. В целом это позволило перевыполнить июньский план по ГФС на 11,8%, а показатель прошлого года - на 7,4%.

Госказначейство уточняет, что по итогам шести месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 56,98 млрд грн, что на 57,7% превысило показатели шести месяцев прошлого года, в том числе в июне возмещение составило 9,1 млрд грн, тогда как в июне прошлого года возмещение временно было приостановлено и составило всего 0,11 млрд грн.

Нацбанк в июне перечислил в госбюджет 5 млрд грн, что соответствует майскому показателю и вдвое ниже апрельского.

В целом общий фонд госбюджета за январь-июнь-2017 был перевыполнен по доходам на 6,3% и получил 338,7 млрд грн, что на 35,2% лучше показателя января-июня-2016. В том числе в июне общий фонд был перевыполнен на 13,4%, и его поступления в 63,52 млрд грн оказались на 46,6% выше прошлогодних.

Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов за первую половину этого года на 40,2% к шести месяцам прошлого года - до 96,84 млрд грн, в том числе в июне они возросли на 38,3% - до 16,9 млрд грн.

Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в июне-2017 увеличились к июню-2016 на 42,5% и были равны 16,69 млрд грн, а за полугодие рост поступлений ЕСВ составил 35,3% - до 84,32 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы - 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016.

По общему фонду госбюджета намечено получить в этом году 673,74 млрд грн и потратить 739,71 млрд грн, нарастив показатели прошлого года соответственно на 17,2% и 15,1%.

В то ж время по инициативе Кабмина парламент в первом чтении уже внес правки в закон о госбюджете-2017, согласно которым его доходы предлагается увеличить до 757 млрд грн, расходы - до 827,14 млрд грн, в том числе по общему фонду - соответственно до 698,74 млрд грн и до 764,7 млрд грн, сохранив предельный дефицит на уровне 77,65 млрд грн.

