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Индекс базовых отраслей Украины в мае вернулся к росту - Нацбанк
19:27 03.07.2017 |
Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в мае 2017 года вырос на 4,1% после незначительного спада в апреле, а в целом за пять месяцев он увеличился на 2,4%, сообщил Национальный банк Украины.
"Росту способствовало улучшение потребительских настроений населения и деловых ожиданий предприятий, а также активизация капитальных расходов местных бюджетов", - указывает регулятор.
Согласно данным НБУ, ощутимое улучшение потребительских настроений подтверждает майский рост объема розничного товарооборота на 10,7%. Оптовый товарооборот возрос на 4,5% за счет оживления промышленного производства, уточняет центробанк.
Он добавляет, что ИПБО вырос также за счет строительства, которое в мае прибавило 24,5% к прошлогоднему показателю благодаря наращиванию объемов строительных работ в нежилом сегменте и в сегменте инженерных сооружений (в частности, на 55% увеличились объемы производства асфальта, на 42% - бетона), тогда как жилищное строительство замедлилось до 1,7%.
По данным НБУ, улучшились показатели фармацевтики - на 24%, машиностроительной отрасли - на 14,7%, текстильной промышленности - на 14,4%, деревообрабатывающей - на 10.7%, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 7,7%.
В целом промышленность вернулась к росту 1,2% в годовом измерении и 1,6% по сравнению с апрелем.
"Все отрасли, за исключением химической, а также тех, которые больше всего пострадали от разрыва транспортного сообщения на востоке страны (отраслей горно-металлургического комплекса и энергетики), демонстрировали высокие темпы прироста в годовом измерении", - отмечает Нацбанк.
Согласно данным регулятора, химическая отрасль продемонстрировала спад из-за простоя предприятий по выпуску удобрений. Производство бытовой химии и химической продукции для нужд строительства замедлило темпы падения отрасли до 1,1%.
Нацбанк отмечает, что сельское хозяйство в мае упало на 3%: ухудшением ситуации в птицеводстве и производстве яиц производители отреагировали на избыточное внутреннее предложение и ограничение экспорта в некоторые страны. Кроме того, продолжается падение объемов выращивания свиней вследствие распространения африканской чумы.
В то же время благодаря повышению потребительского спроса возобновился рост объемов мукомольного производства, производства говядины и свежей свинины.
Как сообщалось, Госстат уже несколько лет как отказался от ежемесячной публикации показателей ВВП, поэтому Нацбанк использует для оценки экономической динамики ИПБО. В 2016 году ИПБО вырос на 4,7% после спада на 11,4% годом ранее, тогда как ВВП страны увеличилось на 2,3% после падения на 9,8% в 2015 году.
В 2017 году Нацбанк и правительство ожидают роста экономики Украины на 1,8-1,9%. Согласно данным Госстата, за первый квартал ВВП вырос на 2,5%.
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