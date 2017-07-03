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Индекс инвестиционной привлекательности Украины стал наивысшим за 6 лет
13:47 03.07.2017 |
Индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии топ-менеджеров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации вышел из отрицательной плоскости.
Об этом сообщил департамент коммуникаций Европейской Бизнес Ассоциации.
На этот раз показатель заметно вырос и составил 3,15 балла по 5-балльной шкале. В прошлом году индекс составил 2,88 и 2,85 балла - в июне и декабре соответственно. Последний раз отметка индекса пересекала рубеж в 3 балла лишь в конце 2011 года.
Европейская Бизнес Ассоциация провела опрос среди руководителей 142 крупнейших международных и украинских компаний. Результаты опроса показали, что негативные настроения бизнесменов не исчезли, но стали слабее.
Среди положительных изменений респонденты выделяют открытость государственных данных, постепенную дерегуляцию, заметное развитие электронных сервисов, упрощения процедуры получения разрешительных документов на строительство, мораторий на проверки, ослабление валютного контроля, введение института частных исполнителей, принятие закона о squeeze-out и тому подобное.
Среди приоритетных проблем, требующих особого внимания со стороны власти, бизнес назвал три неизменные позиции: борьба с коррупцией, судебная реформа и земельная реформа.
Некоторые участники среди негативных факторов отметили медленный темп реформ, высокие ставки кредитования бизнеса, конфликт на Востоке, бюрократию, контрабанду и теневую экономику.
Европейская Бизнес Ассоциация - неправительственная организация, объединяющая более 900 европейских, международных и отечественных компаний, работающих в Украине. Инициатором ее создания была Европейская комиссия.
Основной целью деятельности ассоциации является налаживание отношений европейского бизнеса с представителями власти в Украине для сотрудничества по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику страны.
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