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Остаток средств на едином казначейском счете в июне увеличился на 3% до 45,1 млрд гривен
12:34 03.07.2017 |
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июне увеличился на 2,9% с 43,872 млрд гривен (на 1 июня) до 45,145 млрд гривен (на 1 июля).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
С начала года остаток средств на ЕКС увеличился с 14,258 млрд гривен до 45,1 млрд гривен.
Минимальным остаток средств на едином казначейском счете в 2017 году был по состоянию на 1 января - 14,258 млрд гривен, а максимальным - 45,1 млрд гривен - на 1 июля.
Как сообщали Українські Новини, за 2016 год остаток средств на едином казначейском счете увеличился с 9,017 млрд гривен до 14,258 млрд гривен.
Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.
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