Председатель НКРЭКУ пытался через суд скрыть от НАБУ документы о тарифах на электричество

Соломенский районный суд отказал председателю Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрию Вовку в праве изъять документы, которые получило Национальное антикоррупционное бюро. Об этом пишут "Наші гроші".

Из материалов судебного заседания известно, что 25 мая суд предоставил детективам НАБУ доступ к вещам и документам, которые находятся в центральном офисе НКРЭКУ. Речь идет о документах по расчетам формирования (установки, исчисления) прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии в период 2014-2017 годов, постановления НКРЭКУ об утверждении оптовой цены на электроэнергию в этот период и тарифов на нее.

"Также НАБУ интересовали документы генерирующих компаний тепловых электростанций, а именно ПАО "Центрэнерго", ПАО "Донбассэнерго", ПАО "ДТЭК Днепроэнерго", ООО "ДТЭК Схидэнерго", ПАО "ДТЭК Захидэнерго", которые поступали в период 2014-2017 годов и письма, которые поступали от исполнительных органов власти с данными по прогнозному балансу электрической энергии ОЭС Украины, прогнозных объемов отпуска электрической энергии в ОРЭ и прогнозной структуре топлива тепловых электростанций в соответствующий период времени, добычи энергетического угля и имеющихся его запасов на соответствующий период времени, согласований Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии за период 2014-2017 годы", - говорится в статье.

После этого председатель НКРЭКУ обратился в суд с просьбой разъяснить, о каких именно документах идет речь и имеет ли право НАБУ их изъять. Суд установил, что эта просьба председателя НКРЭКУ фактически инициирует внесение изменений в предыдущее постановление суда, которое удовлетворило ходатайство НАБУ, а потому отклонил ее.

Как известно, с апреля 2016 года в Украине в цене электроэнергии действует цена угля по формуле "Роттердам+доставка морем+перевалка в порту". Это повлекло за собой стремительный рост тарифов для ТЭС.

75% тепловой генерации принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, намного меньше производят государственное "Центрэнерго" и "Донбассэнерго", которое связывают с Александром Януковичем.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми, их скупкой занималась компания ICU.

Совладельцем ICU был ранее уволенный министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

В апреле НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ через так называемую формулу "Роттердам+".