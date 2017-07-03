От Бахмутки до Приазовья. Почему опять погибли наши солдаты

В зоне проведения АТО в течение выходных, несмотря на так называемое "хлебное перемирие", было традиционно горячо.

Сегодня мы традиционно проанализируем ситуацию с боевыми действиями по всей линии фронта за выходные.

В пятницу боевики неоднократно били по позициям ВСУ из артиллерии и другого запрещенного Минскими соглашениями вооружения, попав при этом в жилые кварталы одного из прифронтовых населенных пунктов. В субботу ситуация обострилась до максимума, а вот в воскресенье оперативная обстановка в районе проведения АТО существенно улучшилась: подразделения российско-оккупационных войск резко снизили свою огневую активность вдоль всей линии боевого столкновения.

А теперь более подробно, традиционно - с севера на юг:

Трасса "Бахмутка"

Напомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск. Она является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток более сотни километров и содержит десятки населенных пунктов и блок-постов.

В пятницу 30 июня, здесь установилась относительная тишина. Только в районе Новоалександровки еще в первой половине дня по украинским военным открывал огонь вражеский снайпер.

В субботу на Луганском направлении четыре раза террористы обстреливали подразделения ВСУ. Еще ночью пророссийские бандформирования осуществили обстрелы невысокой интенсивности из артиллерийских систем калибра 152-мм по оборонительным укреплениям украинских воинов неподалеку Крымского. Там же вечером боевики открывали огонь из 120-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса. Из стрелкового оружия бандиты обстреливали украинские позиции в районе Станицы Луганской. А вблизи Счастья били из гранатометов различных модификаций.

В воскресенье на этой части фронта сразу после полуночи пророссийские бандформирования обстреляли опорные пункты ВСУ в районе Станицы Луганской из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Позже, на рассвете, незаконные вооруженные формирования выпустили почти полдесятка мин из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120-мм по оборонительным укреплениям ВСУ вблизи Крымского, а около 9:00 часов утра боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинских воинов, которые держат оборону возле поселка Желтое. После этого на Луганщине все стихло.

В пятницу под минометный огонь попали оборонительные позиции ВСУ в районе Луганского.

В субботу они же попали под обстрел из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а так же минометов калибров 120 и 82-мм.

Горловка

В пятницу вечером обострилась ситуация в северном пригороде временно оккупированной Горловки. Так, защитников Зайцево пророссийские боевики несколько раз обстреливали из БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В воскресенье во второй половине дня рашисты из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия били по одному из опорных пунктов ВСУ в районе Зайцево.

В пятницу вблизи Авдеевки и Каменки оккупанты систематически били из стрелкового оружия и гранатометов, 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов и тому подобных. В районе Каменки снова вели огонь вражеские танки. При этом, с заходом солнца ситуация там несколько стабилизировалась.

В субботу под минометный огонь попали оборонительные позиции ВСУ в районе Авдеевки. Там же, а так же вблизи Верхнеторецкого и Каменки, боевики систематически били из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, на отдельных участках - из БМП. Кроме того, неподалеку Каменки еще поздно вечером "работали" снайперы.

В воскресенье на Авдеевском направлении было тихо.

Донецк

В пятницу боевики активизировались в западном пригороде временно оккупированного Донецка. Том они довольно интенсивно обстреливали опорные пункты ВСУ на подступах к Красногоровке и Марьинке. При этом, оккупанты использовали почти весь спектр имеющегося у них вооружения: от стрелкового оружия и гранатометов, БМП, минометов различных калибров и ствольной артиллерии калибра 122-мм.

Кстати, ночью, во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь боевиков снова попали жилые кварталы населенного пункта. Так, возле жилого дома по улице Шевченко упал, но не разорвался 122-мм артиллерийский снаряд. На улице Прокофьева в стену жилого дома попала 82-мм мина. В доме по улице Карла Маркса 120-мм мина повредила крышу.

В субботу на Донецком направлении пророссийские бандформирования осуществляли обстрелы украинских опорных пунктов практически вдоль всей линии боевого столкновения. С самого утра из танков, БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинские опорные пункты вблизи Красногоровки. Так же под минометный огонь вчера попали оборонительные позиции ВСУ в районе Песков.

В пятницу на этом направлении под минометный огонь противника попали опорные пункты ВСУ пункты вблизи Широкино и Водяного, что на азовском побережье. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы в районе Гнутово и Лебединского, где захватчики неоднократно в течение суток применяли различное пехотное вооружение.

В субботу здесь была сложная ситуация. Количество снарядов, выпущенных по силам ВСУ со стороны врага, превысило 100. Еще утром террористы обстреляли защитников Водяного из 82-мм минометов. Затем, после относительного затишья днем, вечером противник снова применял минометы различных калибров, обстреляв наши укрепления в районе Водяного. По подразделениям ВСУ, которые держат оборону неподалеку Широкино, бандиты выпустили несколько снарядов из 152-мм артиллерийских систем. По позициям возле Гнутово враг бил из минометов калибра 82-мм. В тех же районах оккупанты время от времени в течение дня применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

А вот в воскресенье, на чудо, на этом участке фронта все было тихо.

Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции трое бойцов ВСУ погибли и 13 получили ранения и боевые травмы.

А в завершение напомним, что 24 июня в зоне АТО действует так называемое "хлебное перемирие" - "режим тишины", который должен продолжаться на все время уборки урожая, то есть, до конца лета. Насколько пророссийские террористы его придерживаются - делайте выводы сами.