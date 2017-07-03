Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Прошедшая неделя была богатой на события, так или иначе связанных с российской агрессией на Донбассе. Да и на самой линии противостояния было не тихо, однако ситуация остается по-прежнему контролированной нашим командованием.

Самыми резонансными стали два теракта, в которых погибли сразу два полковника из элитных подразделений Минобороны и Службы безопасности Украины: в Киеве был подорван автомобиль "Мерседес", в результате чего погиб полковник ГРУ Максим Шаповал, а ближе к вечеру 27 июня в Константиновском районе Донецкой области взорвался автомобиль "Опель", в котором находились четверо сотрудников СБУ (погиб один из них - полковник Юрий Возный, руководивший отделом контрразведки спецслужбы, еще трое получили серьезные ранения).

Причем почерк в обеих случаях абсолютно одинаков и позволяет говорить о начале нового этапа противостояния с Россией - на этот раз враг переходит на индивидуальный террор. А то, что это действия спецслужб соседнего государства сомнений нет - обе персоны были не медийными, занимались конкретными направлениями (борьба с российской агентурой и сбор материалов для Гааги) и были опасными противниками в "борьбе разведок".

Кроме того, на прошлой неделе обменный фонд пополнился сразу тремя россиянами - на Донбассе взят в плен российский военный-контрактник, а рядом с аннексированным Крымом задержаны два российских пограничника.

Причем если "пограничников" российская сторона признала своими военнослужащими, то уроженца Алтайского края 23-летнего ефрейтора Виктора Агеева, взятого в ходе уничтожения разведывательно-диверсионной группы "народной милиции ЛНР" в районе села Желобок Луганской области - не признает.

И это при том, что интервью СМИ дала мать Агеева, которая на камеру признала, что ее сын служит по контракту в бригаде спецназа в звании ефрейтора. По всей видимости, старая история с Евгением Ерофеевым и Александром Александровым повторяется.

Не совсем понятной на сегодня является история с россиянами, арестованными в ночь на 30 июня, в Херсонской области. Во время допроса россияне (один из них в звании старшего лейтенанта, второй - старшего сержанта) заявили, что "выполняли роль нарушителей границы на учениях, но сбились с маршрута". Однако даже при первом взгляде возникают серьезные сомнения в их версии. Прежде всего, военнослужащие одного из мотопехотных батальонов, которые, собственно, и арестовали россиян (пограничники прибыли через час после происшествия) говорят, что до этого слышали шум корабля на воздушной подушке, с которой, по всей видимости, и была спущена надувная лодка. И еще вопрос - где их оружие и почему в гражданской форме одежды (вряд ли думали, что один из бойцов с типично азиатской внешностью сможет смешаться с местным населением)? Пока же по решению Каланчакского райсуда их арестовали на 15 суток. Вероятно, скоро они будут обменяны на одного из наших заложников в России.

Тем временем на Донбассе продолжается позиционная война. Прошедшая неделя внесла новую нотку в ее освещение в СМИ. Речь идет о фейковых новостях из зоны проведения АТО, которые были и раньше, но теперь, по всей видимости, россияне и оккупационные власти включили этот рычаг на полную мощность. Почти каждый день идут сообщения о "продвижении в серой зоне", о том, что ВСУ "продали свои позиции" на том или ином направлении, "потеряли две БМП и танк" и т.д. Причем пресс-службы как АТО, так и отдельных бригад, которые сейчас находятся на передовой, просто не успевают реагировать. Цель таких вбросов понятна - посеять панические настроения в украинском обществе, подвести к тезису "надо договариваться с Донбассом".

Реальность же боевых действий такова что без локального наступления по типу Марьинки 2015 года линию противостояния в ту или иную сторону подвинуть невозможно - с февраля 2015 года вся нейтральная зона между позициями занята.

Именно поэтому боевики, пользуясь расположением своих позиций в жилых районах Донецка и Макеевки, продолжают активно атаковать наши коммуникации на прифронтовых территориях (буквально в субботу в очередной раз была обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая является критической для снабжения водой Авдеевки).

Что касается военных целей, то тут основной задачей боевиков является попытка воздействовать на наших военных на трех стратегически важных плацдармах для возможного окружения Донецка: Пески, Авдеевская промка и северо-западные пригороды Горловки.

Интересно, что есть участки фронта, где даже сильные боевые действия по-прежнему не попадают в сводки. Речь идет прежде всего о Докучаевском направлении, где боевики всю неделю пробовали "на зуб" прибывшую по ротации 28-ю одесскую бригаду. В итоге в пятницу вечером практически в черте Докучаевска разгорелся нешуточный бой, результаты которого пока непонятны - по некоторым данным наши военные не только отразили вражескую атаку, но и смогли улучшить свои позиции "на отвалах".

Практически затихло Луганское направление, что связано в первую очередь с деморализацией "4-й бригады народной милиции ЛНР", которая за короткое время понесла серьезные потери убитыми, раненными и пленными. По данным, что называется, "изнутри процесса", "контрактниками ЛНР" написаны десятки заявлений на увольнение, однако командование отказывается их подписывать, выставляя основным условием согласие на перевод военнослужащего из другого "подразделения". На этом фоне участились случаи самовольного покидания расположения, откровенный саботаж. Как свидетельствует наша разведка, сейчас командование боевиков ищет возможность сменить "бригаду" на боевых позициях.

К сожалению прошедшая неделя не обошлась без потерь - на фронте по разным причинам (в том числе и боевым) погибло 9 военнослужащих, в том числе и одна девушка. Большая часть потерь приходится на воздействие вражеской артиллерии самого разного калибра. Такое активное и неприкрытое нарушение Минских договоренностей стало возможно на фоне полного паралича миссии СММ ОБСЕ.

Хотя все время конфликта ее наблюдатели находились под постоянным прессингом со стороны боевиков - им угрожали, в открытую сбивали беспилотники, однако сейчас ситуация весьма серьезная. Так, на прошедшей неделе боевики убрали охрану от отеля Park Inn в Донецке, где собственного говоря находится штаб миссии. Затем последовало совершенно откровенное вымогательство - "заместитель министра внутренних дел ДНР" Николай Крютченко предложил наблюдателям охрану стоимостью 3 тысячи евро в месяц. А для того, чтобы впечатлительные европейцы были посговорчивее "совершенно случайно" возле припаркованных бронированных машин миссии произошел пожар. Чем закончилась эта история совершенно непонятно (в офисе наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине информацию о вымогательстве денег оставили без комментариев), но то, что работа миссии близка к коллапсу вполне очевидно. Ведь вряд ли ее наблюдатели будут заниматься возложенными на них обязанностями, не имея гарантий безопасности одной из сторон.

Таким образом, можно говорить, что развитие ситуации на Донбассе перешло на новый уровень - противник в открытую перешел к тактике индивидуального террора, одновременно наращивая активность на критически важных для себя оперативных направлениях.