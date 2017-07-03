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Информация об агентстве
ОБСЕ осталась без генсека
07:18 03.07.2017 |
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе с субботы, 1 июля, осталась без генерального секретаря, поскольку члены ОБСЕ не смогли договориться о преемнике итальянского дипломата Ламберто Заньера, срок полномочий которого истек 30 июня.
Новый административный глава пока не утвержден, поскольку 57 членов организации, включая представителей России и США, не смогли достичь согласия по "пакету" назначений на ряд руководящих должностей, уточняет агентство dpa.
По словам Заньера, сложившаяся ситуация свидетельствует о глубоком расколе в организации. При этом, по данным дипломатических источников dpa, расхождения в данном вопросе между Россией и другими членами ОБСЕ - всего лишь одна из причин кадрового кризиса. Наряду с ней существуют и другие, добавил собеседник агентства, не вдаваясь в подробности.
"Пакетное решение"
Помимо поста генерального секретаря остаются вакантными позиции руководителя Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Как пояснил итальянский дипломат австрийскому агентству APA, ситуация с "одним назначением вылилась в четыре, что приводит к необходимости пакетного решения и делает его принятие - в условиях сложившихся противоречий - еще сложнее".
Очередная возможность для разрешения кадровых вопросов представится во время встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ 11 июля в Вене.
Наиболее вероятным преемником Заньера в должности генсека ОБСЕ является бывший постоянный представитель Швейцарии при этой организации Томас Гремингер.
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