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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем "Народный фронт" напрашивается на слияние с БПП

23:56 30.06.2017 |

Политика

 Тарас КЛОЧКО, Деловая столица

На днях заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук впервые в официально сообщил о том, что между его политической силой и пропрезидентской партией БПП идут переговоры об объединении в одну партию. Дескать, ничего в этом экстраординарного нет, вопрос объединения "постоянно живет", две фракции коалиции на сегодняшний день "сотрудничают, как одна команда" и, следовательно, "их объединение будет абсолютно логичным".

Собственно, слухи о том, что некие переговоры о возможном объединении двух партнеров по нынешней коалиции, циркулируют в околополитических кругах уже достаточно давно. И вот наконец-то этот тезис получил официальное и публичное подтверждение, и в том, что это прозвучало из уст "Народного фронта" совсем не случайно. Как ни крути, а такое объединение больше выгодно именно "фронтовикам", которые на премьерстве своего лидера Арсения Яценюка потеряли критически много рейтинга, что практически гарантирует этой политической силе непопадание в парламент в случае продолжения одиночного плавания.

Но, несмотря на мизерный рейтинг "фронтовиков", объединение с ними может быть выгодно и президентской партии. Как бы там ни было, а "Народный фронт" располагает достаточно сильным организационным и людским ресурсом с одной стороны, а с другой - в ближайшие два года фракция Яценюка критически важна для сохранения коалиции в парламенте, а потому представители этой политсилы будут находится в исполнительной власти и, соответственно, располагать пресловутым админресурсом вплоть до следующих выборов.

Но для БПП все вышеперечисленное, похоже, не главное. Крайне важно еще и то, что те представители так называемого национально-демократического лагеря, кто сумеет наиболее убедительно и эффективно продемонстрировать способность к объединению ради будущего страны, смогут рассчитывать на максимальную электоральную поддержку. Таким образом будет окончательно разрушен имидж вечно дерущихся между собой и не способных к продуктивному сотрудничеству "помаранчевых", активно педалированный когда-то монолитной Партией регионов. И время для такого объединения будет весьма подходящим. Партия регионов уже далеко не монолит, а совокупность разных политсил, спекулирующая на старых тезисах "регионалов", а крупнейший осколок и "правоприемник" ПР в лице Оппоблока давно балансирует на грани распада на ахметовцев и левочкинцев. Так что объединение БПП и НФ продемонстрирует тренд, полностью противоположный тому, что был десятилетие назад - патриоты объединяются и побеждают, а "пятая колонна" России дробится, мельчает и уходит со сцены.

Потребность в объединении чувствуют и другие участники национально-демократического лагеря. Та же "Батькивщина" Юлии Тимошенко в свое время устроила демонстративное слияние с политической силой экс-главы СБУ Валентина Наливайченко. Правда эффект от этого слияния был мизерным - слишком уж мал вес у проекта Наливайченко и слишком уж "вождистская" партия у Тимошенко.

Националистическое крыло национал-демократов также уловило тренд к объединению, что вылилось в слияние "Свободы", "Азова" и "Правого сектора" и несколько совместных акций. Перспективы и прочность этого союза также не могут не вызывать сомнений, однако общий тренд на лицо.

Как бы там ни было, а масштабы слияния БПП и "фронтовиков", tсли таковое состоится, затмят вышеперечисленные объединения в виду масштаба участников. Как никак, а БПП и "НФ" на сегодняшний день две партии власти и две крупнейшие по численности фракции в парламенте.

Что же касается характера объединения, то скорей всего оно возможно в виде поглощения "фронтовиков" блоком Порошенко. Собственно, что-то подобное мы уже видели во время объединения БПП и УДАРа. И хотя группа УДАРовцев сохраняет некую общность внутри БПП, но об партии Кличко как отдельной политической силе уже давно не говорят. Преградой на этом пути могут быть личные амбиции Арсения Яценюка, как и его очень низкий личный рейтинг, так что перед Арсением Петровичем может замаячить перспектива ухода с формального лидерства в "Народном фронте", и, похоже, к такому развитию событий экс-премьер готов. После отставки с поста главы правительства Яценюк очень не часто появляется на публике и лишний раз о себе не напоминает. Это может быть и попыткой переждать сложные времена в тени, чтобы в нужный момент представить себя как нечто "новое" и альтернативное нынешней власти. А может Арсений Петрович и смирится с ролью серого кардинала, выдвинув в формальные лидеры партии того же Турчинова, чей образ "кровавого пастора" еще не потерял популярности, и которому не привыкать работать "вторым номером" при харизматическом лидере. Так было многие годы его работы с Тимошенко, так по большому счету происходит и сегодня в кресле секретаря СНБО.

В общем предпосылки для взаимовыгодного объединения БПП и "Народного фронта" есть. Но в этом сценарии существуют и серьезные сложности. Дело в том, что сейчас "фронтовики" критически важны для президента, поскольку без них невозможна коалиция, однако делиться с ними властью уже после президентских выборов будет совсем не обязательно. Тем более, что рассчитывать на успех на будущих парламентских выборах "Народному фронту" как самостоятельной политсиле явно не приходится. Именно поэтому переговоры о возможном объединении и проходили все это время кулуарно, но сейчас "фронтовикам" необходимо выводить эти переговоры в публичную плоскость, вынуждая БПП открыто обещать партнерам сотрудничество. После публичных заявлений о единстве оставить отработанных партнеров за бортом будет куда как сложнее и такое "кидалово" обязательно обернется серьезными имиджевыми потерями.

Примечательно, что буквально тут же после заявления Иванчука об объединении, прозвучала не менее громкая антитеза возможному объединению. Европтимист и антикоррупционер от БПП Сергей Лещенко в эфире у еще одного оппонента Порошенка Михеила Саакашвили заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков готовит не много ни мало - государственный переворот. Дескать группа Авакова в "Народном фронте" это мафия, готовая ко всему, в том числе и к "прямым действиям".

Разумеется, Лещенко продолжает находиться в БПП только чтобы не потерять мандат, и он не меньший оппозиционер к Порошенко, чем тот же Саакашвили. И что после пресловутой истории с "бе-бе-бе" слова Лещенко для Саакашвили о "мафиозном клане Авакова" - это просто бальзам на душу. Но тут нужно помнить, что Лещенко играет против Порошенко всегда и везде, где это возможно, и заявление о "путчисте Авакове" - это тоже в первую очередь игра против Порошенко и сущестувующей коалиции на двоих. И Лещенко далеко не единственный желающий вбить клин между "Народным фронтом" и БПП. Есть еще Тимошенко и Садовый, для которых смерть коалиции и досрочные выборы - главный вопрос повестки дня. И чем более вероятным будет объединение коалиционных сил, тем больше будет попыток этому процессу помешать.

В БПП прямого ответа на публичное заявление Иванчука пока не дают. И вполне возможно, что будут стараться игнорировать подобные вещи максимально долго. И чем дольше в президентской фракции будут отмалчиваться, тем настойчивее может быть "Народный фронт" в своих попытках получить публичные гарантии "дружбы" и агрессивнее "патриоты-оппозиционеры", разваливающие коалицию.
 

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