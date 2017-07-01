Профицит платежного баланса Украины в мае-2017 сократился до $357 млн - НБУ

Платежный баланс Украины в мае 2017 года второй месяц подряд был сведен с профицитом, который составил $357 млн по сравнению с $970 млн месяцем ранее, сообщил Национальный банк Украины в пятницу.

"Этому способствовал существенный чистый приток средств по финансовому счету, который компенсировал дефицит текущего счета платежного баланса", - отметил НБУ.

По его данным, дефицит текущего счета в мае, по предварительным данным, составил $194 млн, тогда как в мае прошлого года сальдо было положительным - $293 млн. Нацбанк поясняет такое ухудшение существенным ростом объемов энергетического импорта, которое повлекло за собой расширение дефицита внешней торговли товарами до $702 млн против $133 млн в мае прошлого года.

НБУ указывает, что в мае рост экспорта товаров в годовом измерении ускорился до 21,4% г/г с 8,2% в апреле и составил $3,204 млрд, прежде всего, благодаря возобновлению роста внешних поставок продукции металлургии. Экспорт увеличился по всем основным товарным группам, в частности - продовольственных товаров (на 30,2%), черных и цветных металлов (на 18,7%), минеральных продуктов (на 29,3%), продукции машиностроения (на 12,2%) и химической промышленности (на 4,9%).

Ускорение роста импорта товаров в мае до 40,9% г/г, или $3,906 млрд, с 11,4% в апреле произошло, прежде всего, в результате наращивания энергетического импорта, отмечает НБУ. Он указывает, что импорт минеральных продуктов в мае на фоне низкой базы сравнения прошлого года увеличился в 2,1 раза г/г (в апреле - в 1,6 раза), что было обусловлено существенным ростом импорта природного газа (в 7,3 раза) и угля (в 2,4 раза). Рост импорта неэнергетических товаров (на 27,0% г/г) был вызван увеличением объемов импорта продукции машиностроения (на 48,1%), химической промышленности (на 32,4%) и продовольственных товаров (на 21,6%), добавляет НБУ.

В целом за пять месяцев текущего года экспорт товаров вырос на 27,0% - до $15,93 млрд, тогда как импорт - на 23,1%, до $18,32 млрд.

С учетом улучшения позитивного сальдо торговли услугами за пять месяцев этого года на 39,5% к показателю пяти месяцев прошлого года - до $0,75 млрд, в целом дефицит текущего счета платежного баланса за январь-май-2017 остался почти на уровне января-мая-2016 - $1,065 млрд против $1,034 млрд, отмечает Нацбанк.

Центробанк указывает, что чистый приток средств по финансовому счету составил в мае $556 млн по сравнению с $69 млн в мае прошлого года, и был обеспечен частным сектором. В частности, чистое уменьшение внешней позиции реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) составил $625 млн. "Основными факторами этого были сокращение объемов наличной валюты вне банков (на $378 млн), чистые привлечения по портфельным инвестициям ($151 млн) и увеличение чистой внешней задолженности по торговым кредитам (на $361 млн)", - говорится в сообщении.

Согласно ему в целом за январь-май-2017 чистые поступления по финансовому счету выросли к январю-маю-2016 на 80% - до $1,8 млрд.

Нацбанк подчеркивает, что благодаря наличию профицита сводного платежного баланса в мае продолжился рост международных резервов Украины, которые достигли на 1 июня $17,6 млрд или 3,7 месяца импорта.

