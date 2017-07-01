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В 1-м квартале доходы населения увеличились на 22,9% до 501,1 млрд гривен, расходы - составили 545,4 млрд гривен
17:12 30.06.2017 |
В 1-м квартале 2017 года доходы населения увеличились на 22,9% по сравнению с 1-м кварталом 2016 года до 501 112 млн гривен, расходы - составили 545 365 млн гривен.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 25,9%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов - на 31,8%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 3,2%.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году доходы населения увеличились на 15,4% по сравнению с 2015 годом до 2 002 383 млн гривен, расходы - составили 2 020 783 млн гривен.
Доходы и расходы населения Украины в 1-м квартале 2017 года, данные Государственной службы статистики:
|1-й квартал, млн гривен
|1-й квартал 2017 в % к 1-му кварталу 2016
|Доходы, всего:
|501112
|122,9
|1. Оплата труда
|232636
|125,9
|2. Прибыль и смешанный доход
|61877
|103,2
|3. Доходы от имущества, полученные
|14155
|82,1
|4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них:
|192444
|131,8
|- социальная помощь
|80264
|116,2
|- другие текущие трансферты
|19480
|115,6
|- социальные трансферты в натуре
|92700
|154,4
|Расходы и сбережения, всего:
|501112
|122,9
|1. Покупка товаров и оплата услуг
|491551
|122,2
|2. Доходы от имущества, оплаченные
|6259
|116,9
|3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе:
|47555
|123,6
|- текущие налоги на прибыль, имущество и др.
|39286
|135,7
|- взносы на социальное страхование
|477
|120,2
|- другие текущие трансферты
|7792
|85,4
|Сбережения (прирост)
|-44253
|х
|4. Накопление нефинансовых активов
|-9850
|х
|5. Прирост финансовых активов, из них:
|-34403
|х
|- прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах
|-18921
|х
|- сбережения в иностранной валюте
|-8954
|х
|- займы, полученные за исключением погашенных
|-1654
|х
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