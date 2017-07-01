В 1-м квартале доходы населения увеличились на 22,9% до 501,1 млрд гривен, расходы - составили 545,4 млрд гривен

В 1-м квартале 2017 года доходы населения увеличились на 22,9% по сравнению с 1-м кварталом 2016 года до 501 112 млн гривен, расходы - составили 545 365 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 25,9%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов - на 31,8%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 3,2%.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году доходы населения увеличились на 15,4% по сравнению с 2015 годом до 2 002 383 млн гривен, расходы - составили 2 020 783 млн гривен.

Доходы и расходы населения Украины в 1-м квартале 2017 года, данные Государственной службы статистики: