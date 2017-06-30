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Девальвационные ожидания украинского бизнеса ослабились - НБУ
Девальвационные ожидания украинского бизнеса ослабились, свидетельствуют результаты проведенного Нацбанком Украины во втором квартале 2017 года очередного опроса руководителей предприятий.
Так, 57,8% респондентов прогнозируют, что обменный курс гривни следующие 12 месяцев будет в пределах 26-29 грн/$1 (в I квартале - 36,6%).Среднее значение обменного курса гривни составит 28,68 грн/$1 (в I квартале - 29,44 грн/$1). Доля респондентов, которые ожидают обесценивание гривни к доллару в следующие 12 месяцев, уменьшилась до 75,4% (в I квартале - 86,5%).
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