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В январе-мае сводный бюджет выполнен с профицитом 50,5 млрд гривен
14:14 30.06.2017 |
В январе-мае текущего года сводный бюджет выполнен с профицитом 50,5 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
Так, за отчетный период доходы сводного бюджета составили 408,873 млрд гривен, расходы - 359,030 млрд гривен.
Профицит сводного бюджета составил 50,478 млрд гривен.
Доходы за указанный период выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы - на 26,5%.
При этом доходы государственного бюджета за январь-май выросли на 48,6% до 325,773 млрд гривен, расходы - на 22,2% до 300,038 млрд гривен.
При этом профицит государственного бюджета за первые пять месяцев текущего года составил 26,468 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, за январь-апрель текущего года государственный бюджет был выполнен с профицитом 19,43 млрд гривен.
Сводный бюджет за январь-апрель был сведен с профицитом 38,59 млрд гривен.
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