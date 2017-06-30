В январе-мае сводный бюджет выполнен с профицитом 50,5 млрд гривен

В январе-мае текущего года сводный бюджет выполнен с профицитом 50,5 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Так, за отчетный период доходы сводного бюджета составили 408,873 млрд гривен, расходы - 359,030 млрд гривен.

Профицит сводного бюджета составил 50,478 млрд гривен.

Доходы за указанный период выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы - на 26,5%.

При этом доходы государственного бюджета за январь-май выросли на 48,6% до 325,773 млрд гривен, расходы - на 22,2% до 300,038 млрд гривен.

При этом профицит государственного бюджета за первые пять месяцев текущего года составил 26,468 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, за январь-апрель текущего года государственный бюджет был выполнен с профицитом 19,43 млрд гривен.

Сводный бюджет за январь-апрель был сведен с профицитом 38,59 млрд гривен.