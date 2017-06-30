Утратил ли депутатский мандат свою ценность в качестве прикрытия от неприятностей?

Генпрокурор Юрий Луценко внес представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина. В пояснении говорится: в результате противоправных действий Добкина, совершенных им по предварительному сговору группой лиц, из собственности территориальной громады города Харькова незаконно выбыли земельные участки общей площадью 61,2144 га, чем территориальной общине города причинены убытки в размере 178 624 598 грн., что является тяжкими последствиями. Добкин, действуя умышленно по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия, совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции Закона от 05.04.2001 г.). Кроме того, Добкин, действуя умышленно, повторно, в интересах председателя ОК "Жилстрой-1", способствовал последнему в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова путем обмана, чем совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 УК Украины.

Из этих юридических разъяснений можно понять, что речь идет о периоде пребывания нынешнего депутата на посту городского главы Харькова (2006-10 гг.). Сам фигурант объяснил: производства относительно этих гектаров было открыто еще в ноябре 2014 года, оно жило своей жизнью, а как попало в поле зрения Луценко, он объяснит на регламентном комитете. А еще Михаил Маркович считает: неприкосновенность с него хотят снять ради баланса, чтобы показать, что кара настигнет всех, независимо от партийной принадлежности.

Если относительно Евгения Дейдея, Максима Полякова, Борислава Розенблата и Андрея Лозового возникли вопросы относительно коррупционных источников их доходов, то Добкина, как и Олеся Довгого, взяли в оборот за дерибан земель. То есть, за дела не сегодняшнего дня, но от того не менее резонансные. Добкин, как и остальные пятеро его коллег по несчастью, демонстрирует уверенность в собственной невиновности. Однако это не более, чем пиар. На данный момент речь идет не о приговоре ему, до этого еще долго, а о решении комитета и сессионного зала о снятии депутатского иммунитета. До сих пор Рада ни разу не отказывала Генпрокуратуре.

Правда, представления сразу на шестерых нардепов никогда не было. Поэтому у каждого фигуранта теплится надежда, что до него не дойдут руки, или что регламентный комитет найдет зацепки, чтобы не удовлетворять просьбу Резницкой. В ситуации с Добкиным на него играет время, ведь это представление поступило последним, а комитету необходимо изучить мотивацию Генпрокуратуры, чтобы депутат потом не обвинял комитетчиков в избирательности. Но есть и то, что играет против Добкина. Это его одиозность. Поэтому именно у него значительные шансы остаться без неприкосновенности.

Однако на историю с представлениями ГПУ стоит посмотреть и с другой стороны. Еще никогда в Верховной Раде не предлагали снять иммунитет сразу со стольких коллег. И это очень серьезное испытание для депутатского корпуса. Как уже отмечалось выше, парламент не должен допустить избирательности, поэтому отправить на заклание Добкина и спасти, например, Дейдея будет означать, что ВР фактически подтверждает свою политическую заангажированность. При таких условиях предложение президента внести изменения в Конституцию и отказаться от неприкосновенности депутатов в нынешнем ее виде, становится неотложным требованием времени.

Во-вторых, если сессионный зал даст согласие на снятие неприкосновенности со всех шестерых - это станет еще одним подтверждением того, что депутатский мандат сегодня утратил свою ценность в качестве прикрытия от неприятностей. Следующее поколение кандидатов в народные избранники сто раз подумает, стоит ли вкладывать миллионы в депутатство, которое не спасает от уголовного преследования. Так, пока что ни один из слуг народа, у кого отобрали иммунитет, в тюрьму не сел - Сергей Клюев и Александр Онищенко ретировались, с Игоря Мосийчука неприкосновенность снимали эффектно, но с нарушением процедуры, Вадим Новинский и Сергей Мельничук вроде бы до сих пор интересны следователям, однако дела против них продвигаются очень медленно. Впрочем сам факт расследования уже должен стать предохранителем попадания этих людей в следующий состав Верховной Рады.

В-третьих, представление на Добкина и остальных пятерых нардепов это еще и своеобразное изучение реакции влиятельных людей, которые стоят за фигурантами. Не исключено, что именно сейчас идут кулуарные "терки", кого из шестерых нельзя трогать. И в случае, когда Рада оставит кому-то из них депутатский иммунитет, или удовлетворит обращение ГПУ частично, то есть, неприкосновенность снимет, но согласия на арест не даст, это и будет маркером, что фигурант договорился.

И, последнее. Интересно наблюдать за технологиями как самих "жертв" так и их партийных боссов. Конечно, все - невинные, честные и порядочные. И тут же - претензии, что, к примеру, Добкина притягивают за земельные аферы, а не за сепаратизм. А Лозового за то, за что можно спокойно привлекать пол-парламента, и так далее. То есть, сами парламентарии признают, что невиновных среди них нет, однако ищут возможности, чтобы разогнать "зраду" о политической мотивации действий ГПУ.