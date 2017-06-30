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"Хлебное перемирие". Какие бои продолжаются на Луганщине
10:35 30.06.2017 |
Судя по всему, перемирие в зоне АТО уже закончилось, так толком и не начавшись.
Проходит первая неделя так называемого "хлебного перемирия" и становится окончательно ясно: оно, как и все предыдущие "режимы тишины", провалилось. Причем, провалилось по вине пророссийских боевиков. Если днем, когда работают в полях комбайны, еще более-менее тихо, то с заходом солнца в зоне АТО начинается традиционный ад.
При этом одной из самых горячих точек этого лета является так называемая "Бахмутская трасса", где держит оборону героическая 93-я бригада. Ее позиции вблизи Крымского во вторник вечером оккупанты накрывали на протяжении нескольких часов плотным огнем из 120-мм и 82-мм минометов, а также с менее мощного вооружения. Также из минометов боевики били неподалеку Трехизбенки и Счастья. Кроме этого обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Старый Айдар, Новотошковское, Шарив Кут и Валуйское.
В среду позиции ВСУ в районе Крымского и Трехизбенки подвергались обстрелам целый вечер, в результате чего в общей сложности было выпущено 87 мин калибром 120-мм, 60 мин калибром-82 мм, 174 гранаты автоматического гранатомета АГС-17. Кроме этого враг вел огонь из СПГ-9, крупнокалиберных пулеметов, РПГ и стрелкового оружия.
А вот в четверг, как это ни странно, интенсивность нарушения боевиками "режима тишины" заметно уменьшилась. Особенно на фоне интенсивных обстрелов, которые продолжались накануне. Однако, это относительное затишье является обманчивым и может свидетельствовать разве что о том, что у террористов "ЛНР" заканчивается боекомплект.
В такой ситуации на передний план выходит деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), наподобие той, которую украинцы захватили в плен 24 июня в районе Желобка. Кстати, с момента захвата в плен русских, на Луганщине наши военные были вынуждены ликвидировать еще две ДРГ, которые имели целью захватить украинские редуты.
Здесь стоит напомнить, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск. Она является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток более сотни километров и содержит десятки населенных пунктов и блокпостов.
Более того, пользуясь так называемым "перемирием", террористы сооружают все новые и новые опорные пункты в "серой зоне", а Россия перегоняет новые поезда и грузовики с оружием и личным составом на оккупированные территории. Явно не для сбора урожая.
Известно также, что обстрелы позиций ВСУ на трассе "Бахмутка" в последние дни велись с направлений населенных пунктов Сокольники, Славяносербск, Желобок и Сентяновка (экс-Фрунзе). Это если в общем. А в ВСУ наверняка есть даже точные координаты огневых точек боевиков в этих городах, а значит можно уже в ближайшем будущем ожидать точечного их "тушения".
Такая тактика взята на вооружение ВСУ относительно недавно, но уже зарекомендовала себя с наилучшей стороны как в Донецке и Докучаевске, так и на Луганщине, где 10 дней назад в ответ на обстрелы украинские воины накрыли позиции боевиков вблизи Сентяновки (экс-Фрунзе), Калинового и даже Луганска.
Кстати, уже этой ночью поступила информация от местных жителей, что украинская артиллерия неожиданно обстреляла позиции армии "ЛНР" в районе все того же Желобка. Автор также не удивится, если вскоре выяснится, что одновременно с этим "вышли из строя" огневые точки террористов и в других городах данного района.
Итак, судя из последним событиям, очередного широкомасштабного обострения можно ожидать уже в ближайшее время. По крайней мере, на Луганщине.
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