Сенат США доработал законопроект о санкциях против России

Сенат США в четверг, 29 апреля, доработал технические аспекты законопроекта об ужесточении санкций в отношении России и направил этот документ на рассмотрение в Палату представителей.

Речь шла о сугубо формальной поправке, вызванной тем, что налоговые и финансовые инициативы должны исходить в первую очередь от конгрессменов. В данном случае процедура была нарушена. После доработки эту формальность удалось соблюсти.

Для демократов задержка послужила поводом обвинить республиканцев в попытке блокировать прохождение законопроекта и в намеренных действиях в интересах администрации президента США Дональда Трампа. Конгрессмены-республиканцы утверждали, что речь шла о соблюдении процедурных деталей.

Голосование затягивается

Задержка, тем не менее, привела к тому, что голосование по законопроекту состоится уже после саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля, поскольку на следующей неделе Конгресс США уйдет в отпуск, пишет Reuters.

Ранее республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США направило документ на рассмотрение профильного комитета по иностранным делам. После этого Сенат должен был привести проект закона в соответствие с текстом, предложенным нижней палатой.

Суть законопроекта

Законопроект предполагает введение санкций против коррумпированных российских представителей и лиц, причастных к нарушениям прав человека, поставкам оружия режиму президента Сирии Башара Асада, а также кибератакам, совершаемым "по поручению российского правительства".

Предусмотрены также новые ограничительные меры против ключевых секторов российской экономики - горнодобывающей промышленности, металлургии, судостроения и железных дорог. При этом в документ внесены положения, которые не позволят президенту США отменить либо смягчить санкции против России без согласования с Конгрессом.



