Луценко внес представление на арест Добкина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

На своей странице в соцсети Facebook в четверг Ю.Луценко напомнил, что в действиях М.Добкина "усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г.Харьков нормативной стоимостью более 220 млн грн".

В свою оченедь, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточняет, что в результате противоправных действий парламентария, совершенных им по предварительному сговору группой лиц, из собственности территориальной громады Харькова незаконно выбыли земельные участки общей площадью 61,2144 га, "чем территориальной общине Харькова нанесены убытки в размере 178 624 598 грн, что является тяжкии последствиями".

"М.Добкин, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, что повлекло тяжкие последствия, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции Закона от 05.04.2001 г.). Кроме того, М.Добкин, действуя умышленно, повторно, в интересах председателя ОК "Жилстрой-1", способствовал последнему в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории г.Харькова путем обмана", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Как сообщалось, представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко").

Позднее Л.Сарган сообщила, что генеральный прокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Полякова.

