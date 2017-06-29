Государственный бюджет Украины за январь-май 2017 года выполнен с профицитом на уровне 26,468 млрд грн против 26,447 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы госбюджета за этот период составили 325,773 млрд грн, расходы - 300,039 млрд грн.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-май 2017 года выполнен с профицитом на уровне 50,479 млрд грн против 3,779 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года.

Доходы сводного бюджета за этот период составили 408,873 млрд грн, расходы - 359,030 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 млрд грн, или 2,9% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 млрд грн, расходы - 800 млрд грн, предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн, или 3% ВВП.