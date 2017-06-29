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Госбюджет вышел в "плюс" почти на 27 миллиардов против дефицита годом ранее
17:40 29.06.2017 |
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы госбюджета за этот период составили 325,773 млрд грн, расходы - 300,039 млрд грн.
Согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-май 2017 года выполнен с профицитом на уровне 50,479 млрд грн против 3,779 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года.
Доходы сводного бюджета за этот период составили 408,873 млрд грн, расходы - 359,030 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 млрд грн, или 2,9% ВВП.
Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 млрд грн, расходы - 800 млрд грн, предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн, или 3% ВВП.
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